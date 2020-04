Films / séries Nickelodeon à venir sur Netflix

Netflix et Nickelodeon sont plus proches que jamais malgré l’absence de la plupart de la bibliothèque arrière. Voici un résumé de toutes les séries Original Nickelodeon actuellement sur ou à venir sur Netflix au cours des prochaines années.

Dans certains des cas ci-dessous, Netflix a repris divers projets avant qu’un accord de sortie ne soit conclu. Ces films faisaient partie d’un accord multi-images.

En novembre 2019, Netflix et Nickelodeon avaient annoncé qu’ils avaient conclu un accord de production pluriannuel. Cela a conduit à la sortie de Glitch Techs au début de 2020.

Entrons maintenant dans la liste complète de tous les projets Nickelodeon actuellement disponibles en exclusivité pour Netflix et passons à la prochaine étape.

Projets Nickelodeon publiés sur Netflix

Pinky Malinky

Type: Séries télévisées

Pinky Malinky a été le premier projet exclusif de Nickelodeon à venir sur Netflix.

L’émission est née en tant que pilote pour Cartoon Network avant d’être Greenlit en tant que série sur Nickelodeon en 2015. Après des années d’enfer, elle a finalement été transférée à Netflix.

Jusqu’à présent, 3 saisons sont sorties avec 60 épisodes à ce jour. Il semble cependant que la série ait terminé sa course.

Envahisseur Zim: Entrez dans le Florpus

Type: Film

Date de sortie: Août 2019

La série Invader Zim a été diffusée pour la première fois sur Nickelodeon au début des années 2000 et est en pause depuis 2006. Un film a été annoncé depuis 2016 mais avait été mis sur glace par Nickelodeon jusqu’à l’annonce de Netflix. plus tôt en 2019.

Le nouveau film verra Zim découvrir que ses chefs tout-puissants ne viennent pas sur Terre.

Yay! Nous sommes condamnés! Le film Invader Zim de @honenv, #EnterTheFlorpus, atterrit sur @Netflix cet été! pic.twitter.com/rJNMfq4WH4 – NX (@NXOnNetflix) 13 mai 2019

Rocko’s Modern Life: Static Cling

Type: Film

Date de sortie: Août 2019



La vie moderne de Rocko a été diffusée pour la première fois dans les années 90 et, comme Invader Zim, présentait une prémisse quelque peu similaire.

Le film écrit et réalisé par Joe Murray voit Rocko et ses amis tenter de s’adapter à la vie moderne des années 2010, qui a considérablement changé depuis la première de la série.

Glitch Techs

Type: Séries télévisées

Date de sortie: Février 2020

Glitch Techs est le premier salon officiel de Nickelodeon à venir sur Netflix dans le cadre de l’accord de sortie.

La série concerne un couple de jeunes adolescents qui, parallèlement à leurs tâches normales dans un magasin de jeux vidéo, doivent également combattre des monstres de jeux vidéo qui se retrouvent dans le monde réel.

La première saison est disponible sur Netflix maintenant et bien qu’il y ait des morceaux concernant les saisons futures, rien n’a encore été confirmé.

Chaque série / film Nickelodeon bientôt disponible sur Netflix

Loud House

Type: Film

Date de sortie: 2021

En février 2019, il a été annoncé que Netflix obtiendrait un film d’animation Loud House. La série est basée sur l’une des séries actuelles les plus populaires de Nickelodeon, Loud House.

Le film devait initialement sortir en 2020 mais a été retiré de la liste Nick / Paramount.

Il a été rapporté que le film devrait sortir en 2021.

Montée du TMNT

Type: Film

Libération: Inconnue

Nickelodeon détient la licence des Teenage Mutant Ninja Turtles depuis des années et a vu de nombreuses itérations, y compris certains titres en direct.

Ce film d’animation basé sur la dernière itération a été annoncé aux côtés du film Loud House avec peu de choses connues à ce stade.

Encore une fois, cela ne fait pas partie de l’accord avec Nickelodeon.

Projet Spongebob sans titre

Type: Séries télévisées

Annoncé parallèlement à l’accord principal entre Nickelodeon et Netflix, un nouveau projet de spin-off pourrait être le plus gros titre de Nickelodeon à son actif, Spongebob.

Le nouveau titre est surnommé «un projet musical axé sur le personnage de Squidward».

Sharkdog

Type: Séries télévisées

Date de sortie: 2021

Une mise en garde rapide pour Sharkdog avant d’aller de l’avant. Techniquement, ViacomCBS International sort ce titre pour Netflix mais comme le soulignent quelques fans de Nick, le studio réside aux côtés de Nick donc pour la postérité, nous l’incluons ici aussi.

La série préscolaire concerne un enfant de 10 ans appelé Max et son meilleur ami qui se trouve être à la fois requin et chien.

Avatar: le dernier maître de l’air (saison 1)

Type: Séries télévisées

Date de sortie: Inconnue

Le projet Netflix / Nickelodeon le plus grand et le plus important à venir bientôt est la série Avatar en direct qui arrive sur Netflix.

La série verra Netflix dépenser un gros budget pour recréer la série animée (espérons-le, laisser le film de côté) pour voir les aventures d’Aang et de ses amis tentant de vaincre la nation du feu.

Quel titre Nickelodeon avez-vous hâte de voir sur Netflix? Faites-nous savoir ci-dessous.