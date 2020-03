Films sur les épidémies qui sont devenues une tendance pour cette quarantaine | Instagram

Le coronavirus a provoqué la mise en quarantaine de plusieurs pays. les films C’est une bonne option pour vous divertir et sans aucun doute ceux qui parlent de épidémies ils sont devenus viral Dans le monde entier.

Heureusement, des plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime et YouTube ils pourraient avoir un ascenseur massif dans vos actions bien que d’autres déclinent.

C’est pourquoi nous listons une série de films qui parlent de virus, épidémies y les infections, quelque chose qui a attiré beaucoup d’attention ces dernières semaines.

Ensuite, le liste des films qui ont tendance:

Contagion (2011)

Il s’agit d’un film américain réalisé par Steven Soderbergh et basé sur le Pandémie de grippe A (H1N1) de l’année 2009, mais actuellement en raison de la pandémie croissante de coronavirus, il est devenu beaucoup plus populaire ces dernières semaines.

Éclosion (1995)

Il est réalisé et produit par Wolfgang Petersen raconte l’histoire de Billy Ford, qui découvre au Zaïre un virus appelé “moucheté«Avec un taux de mortalité de 100%, en affectant les vingt-quatre heures d’infection et le gouvernement américain suppose qu’en bombardant la ville infectée ils détruiront la seule épidémie.

Pandémie (2020)

C’est une série documentaire réalisé par Doug Shultz qui compte 6 épisodes où il raconte comment les équipes de santé luttent contre le éclosions infectieuses.

La peste (1992)

C’est un film argentino-français et britannique dramatique écrit et réalisé par Luis Puenzo et montre comment la vie dans une ville est affectée après avoir été déclarée épidémie de peste.

Cécité (2008)

C’est un film de genre dramatique qui est dirigé par Fernando Meirelles et il s’agit d’un mystérieux épidémie de cécité soudaine qui se déchaîne dans le monde et qui provoque l’effondrement total de la société.

Extermination (2003)

C’est un film britannique de zombies dirigée par Danny Boyle et raconte l’histoire d’un laboratoire britannique secret où les caractéristiques, les causes et les effets d’un étranger sont étudiés virus dans un groupe de singes et une nuit. Un groupe de militants des droits des animaux entre dans le laboratoire, détruisant l’équipement et avec l’intention de libérer les singes pour envoyer une déclaration aux médias et au monde.

La souche d’Andromède (1971)

C’est un film de science fiction réalisé et produit par Robert Wise et il s’agit d’un groupe de scientifiques enquêtant sur un organisme mortel d’origine extraterrestre ce qui provoque une coagulation sanguine rapide.

Isolé (2011)

C’est un film de terreur post-apocalyptique réalisé par Xavier Gens et raconte l’histoire de huit personnes qui se sont réfugiées dans leur sous-sol communautaire après une cataclysme qui a ravagé New York.

.