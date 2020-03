Filtre de scène d’action américain Agent et Bucky dans Falcon and the Winter Soldier

La première série Marvel Studios qui fera partie de la prochaine phase du MCU sera The Falcon and the Winter Soldier, et bien sûr, les fuites autour de ce nouveau projet sont à l’ordre du jour. Et bien que la série reste un mystère qui ne peut être spéculé que pour le moment, nous savons que le gouvernement américain prévoit de ressusciter la figure de Captain America dans John Walker (Wyatt Russell), également connu sous le nom des États-Unis. Agent; cependant, Une nouvelle vidéo divulguée sur les réseaux sociaux semble indiquer que ce nouveau personnage rejoindra également Bucky Barnes.

Sur Twitter, Marvel News a partagé une vidéo du Falcon et de l’ensemble d’enregistrement Winter Soldier dans lequel Walker peut être vu face à face sans aucun groupe de combattants qui les surpasse, tandis que Bucky tente de libérer quelqu’un de l’intérieur d’un véhicule. Style de combat américain L’agent est assez prometteur. Et bien que nous ignorions complètement le contexte de la séquence d’action, tout semble indiquer qu’en fait, l’agent américain et Bucky collaborent ensemble pendant au moins un moment.

Voici la vidéo:

John Walker a été créé en 1986 par Mark Greenwald et Paul Neary, et en suivant les origines du personnage … il est possible qu’il y ait un lien entre The Falcon et le soldat d’hiver avec Black Widow, si l’on considère que les États-Unis L’agent était un pupille de Taskmaster. C’est lui qui lui a appris à contrôler le bouclier de Steve.

Le faucon et le soldat d’hiver sortira en août sur le service de streaming Disney +.

