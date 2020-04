Fin de la saison 3 de «S.W.A.T.» reportée par une pandémie: LA Riots, Teen Hondo

Saison 3 de CBS ’S.W.A.T. est venu juste un épisode court à la suite de l’arrêt lié à la pandémie de coronavirus à Hollywood. Mais cette finale reportée était sur le point d’être historique.

Après la fermeture annoncée à la mi-mars, «Nous avons à peine réussi à voir l’épisode 21 sous le fil. Et évidemment, nous ne pouvions pas filmer notre finale », a déclaré Shawn Ryan, le showrunner, à TVLine. «Mais je suppose que parce que nous avons commencé plus tôt, nous n’avons perdu qu’un seul épisode et beaucoup d’autres émissions en ont perdu deux à quatre. Nous avons de la chance de cette façon. ”

Les trois derniers épisodes de S.W.A.T. La saison 3 sera diffusée le 22 avril, le 29 avril, puis – après deux semaines consécutives de préemptions liées aux survivants – le mercredi 20 mai.

Bien qu’un «final de la saison» involontaire, ce troisième épisode, intitulé «Diablo», mettra toujours fin à la saison – et avec un peu de cliffhanger. “Je faisais remarquer l’autre jour aux autres producteurs et aux scénaristes qu’il joue vraiment très bien comme finale de la saison pour nous”, partage Ryan. “C’est un épisode particulièrement important, avec de grandes émotions. Je ne suis pas mécontent que ce soit le dernier épisode de la saison. “

Mais à quoi ressemblait la finale de la saison 3 initialement envisagée? Et pourrait-il encore voir le jour?

Comme prévu au tout début de la saison, la finale de S.W.A.T.aurait atterri le 29 avril, qui est le 28e anniversaire des émeutes de Los Angeles. Le drame policier de CBS aurait reconnu cet anniversaire avec un épisode “qui a partagé le temps entre l’action actuelle et un adolescent Hondo et son père pendant les émeutes de Los Angeles”, dit Ryan. “Et il reprend un rythme A-story qui était une sorte de cliffhanger dans l’épisode précédent, qui sera maintenant notre [May 20] final.”

Si S.W.A.T. est renouvelé par CBS, cette heure de flash-back maintenant “deviendra probablement notre première de la saison ou un premier épisode de la saison 4”, s’aventure Ryan. “Mais nous allons passer au tournage de cet épisode, parce que c’est un moment spécial, pour regarder les émeutes à travers la perspective d’un adolescent Hondo.”

