Fin de la saison 4 de «This Is Us»: Kevin et [Spoiler]’S Baby and More

Tout le monde a eu un cigare – ou deux – pour This Is Us ‘Kevin?

Après tout, comme le frère Pearson l’a appris lors de la finale de la saison 4 de mardi, il sera le père de jumeaux grâce à son rendez-vous aléatoire avec la meilleure amie de Kate, Madison. (Allez ici pour un récapitulatif complet de l’épisode.)

“Kevin a un voyage devant lui, et je ne veux pas aller trop loin pour le moment”, a déclaré mardi le créateur de la série / producteur exécutif Dan Fogelman aux journalistes, jouant un peu timide lorsqu’on lui a demandé si la révélation de la grossesse signifie que Mads est la fiancée au chalet avec Kevin au moment de ses 40 ans.

Fogelman a dit que Cassidy et Sophie, les deux anciennes partenaires romantiques de Kevin qui ont été montrées pendant l’épisode, “n’en ont pas fini”.

Alors que Kevin considère une vie dans laquelle ses enfants, et non une femme, sont son grand amour, a noté le PE, “coupant à ces deux femmes avec lesquelles il a partagé des relations intenses qui l’ont fait avancer et reculer de différentes manières, il y a une raison pour cette.”

Il a ajouté: “Cela semblait être une période intéressante pour qu’un personnage se lance dans la parentalité et commence à devenir parent avec quelqu’un qui lui est presque un inconnu … une histoire différente entre un homme et une femme qui élèvent un enfant ensemble.”

Lisez la suite pour les réflexions de Fogelman sur:

ESSAI CLINIQUE DE REBECCA | «Ce sera une piste difficile pour Rebecca, pour aller de l’avant. Nous avons également un grand scénario prévu pour Mandy [Moore] dans la saison à venir dans l’actualité, en tant que femme plus âgée, et aussi dans ses chronologies passées », a déclaré Fogelman. Quand elle et Miguel arrivent à St. Louis pour la thérapie expérimentale, les téléspectateurs auront la rare expérience de voir le couple par eux-mêmes, sans le bruit de fond que la famille élargie apporte habituellement. Cet isolement permettra au spectacle “de mieux comprendre comment leur relation s’est épanouie, puis s’est arrêtée, puis s’est à nouveau épanouie”, a ajouté le PE.

L’ÉQUILIBRE ENTRE LES CALENDRIERS PASSÉS, PRÉSENTS ET FUTURS | Alors que Fogelman a assuré à tout le monde que les écrivains «ne seront jamais sortis des flashbacks du passé qui informent le présent», assurant que Milo Ventimiglia et d’autres continueront de profiter de l’heure du film, il a noté que «différentes chronologies qui dépassent notre époque actuelle» apparaîtront dans les deux saisons à venir, “et pas seulement dans cet avenir profond, profond où Jack Jr. vit.”

KATE’S WHEREABOUTS | Kate était MIA du flash-forward basé à Rebecca la saison dernière… et nous n’avons pas eu beaucoup d’informations sur ses allées et venues cette saison non plus. Fogelman a promis que la question de Kate serait répondue, mais peut-être pas quand vous le souhaitez. “Je ne peux pas vous dire si ça va arriver [coming] saison ou la saison suivante, mais cela se produira au cours d’une de ces deux saisons », a-t-il déclaré en plaisantant.

BRANDAL «BRUTAL» DE RANDALL ET KEVIN | Le PE a rappelé aux téléspectateurs que lorsque nous avons rencontré les frères Pearson, ils n’étaient pas si proches. Ils sont donc beaucoup plus habitués à être en désaccord qu’à être des bourgeons. «Ce sont des trucs de Caïn et d’Abel pour ces deux-là. C’est un combat qui va littéralement vers leur début », dit-il à propos de l’argument« brutal »du front qui arrive vers la fin de la finale. «Deux hommes alpha grandissant sous le même toit à la même période de temps, tous les deux avec deux compétences très différentes…. Tout cela a alimenté ce que nous avons exécuté. » Il a ajouté que la scène exténuante “s’est déroulée en une seule prise”.

QUI EST LE SUIVANT? | Fogelman ne confirmerait pas que la future version d’un autre – ou de n’importe quel – personnage connu apparaîtrait dans la première de la saison 5, “bien que je ne l’exclue pas.” Il a cependant tenu compte du fait qu ‘«il y aura quelque chose de grand dans la première de la saison. Quelque chose de cette nature, mais pas forcément. »