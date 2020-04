Fin de l’univers du film d’animation de DC Comics, dates de retour Arrowverse sur The CW & More / Film

As tu entendu Justice League Dark: Apokolips War met fin à la DC Comics univers du film d’animation? Le saviez-vous Superman une fois rencontré Popeye Doyle de La connexion française? Quand sont les Arrowverse spectacles qui reviennent à The CW en avril? Pourquoi Marc Guggenheim regrette d’avoir mentionné une offre pour Nicolas Cage jouer Superman dans Crise sur des terres infinies? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Un autre Batwoman featurette jette un œil à plus de gadgets Bat utilisés pour protéger Gotham City sur The CW.

Justice League Dark: Apokolips War mettra fin à l’univers actuel des films d’animation de DC après une période de sept ans.

Le personnel cosmique l’a choisie. Stargirl sortira le mardi 19 mai sur The CW! Diffusez le lendemain gratuitement uniquement sur l’appli CW. #DCStargirl pic.twitter.com/kE46US0e28

– Stargirl (@stargirl_cw) 31 mars 2020

Une nouvelle affiche pour Stargirl brille de puissance et met également en évidence la nouvelle date de sortie de la série TV DC Comics.

La Flèche co-créateur Marc Guggenheim a récemment révélé pourquoi Saumon Colin jamais retourné comme Walter Steele.

Saviez-vous qu’il y avait un problème de Superman avec le personnage Popeye Doyle de The French Connection?

Marvel Comics a officiellement annoncé qu’aucune bande dessinée numérique ne serait mise en vente le 1er avril.

C’est l’une des premières œuvres d’art clés que Tim Miller m’a envoyée. #QuarantineWatchParty #Deadpool pic.twitter.com/6prOE81N3p

– robliefeld (@robertliefeld) 28 mars 2020

Rob Liefeld partagé un autre concept art pour Dead Pool avec un look différent pour le métallique Colosse.

Le flash et DC’s Legends of Tomorrow retour le 21 avril, et Super Girl et Batwoman le 26 avril.

