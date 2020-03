Fin de partie ‘a dû trouver un moyen d’apaiser les inquiétudes des fans concernant le pouvoir du capitaine Marvel

Pour un héros dont le film a rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office, dépassant même Wonder Woman de DC, Captain Marvel s’est avéré être un personnage polarisant parmi les fans. Certains l’aiment, certains la détestent. Certains veulent qu’elle ressemble davantage à Brie Larson, d’autres signent des pétitions demandant à Marvel de la refondre.

Quoi qu’il en soit, tout le monde convient au moins que Captain Marvel est l’un des héros les plus puissants du MCU, sinon le plus puissant. Alors Avengers: Fin de partie est comme un microcosme du débat à son sujet. Certains fans pensaient qu’elle était trop peu utilisée, d’autres pensaient que c’était juste. Le débat fait rage.

Captain Marvel contre Thanos

Brie Larson | Paras Griffin / . pour BET

Sur Reddit, les fans de Marvel ont parlé de la grande scène de bataille dans Endgame dans laquelle la quasi-totalité du MCU se bat contre Thanos et ses sbires. Au cours de cette bataille, le capitaine Marvel fait une entrée dramatique, ayant été absent pendant la majeure partie du film, détruisant à lui seul le navire de guerre géant de Thanos.

Il s’ensuit donc que le capitaine Marvel devrait pouvoir faire un court travail sur Thanos, non? Quand nous l’avons vu pour la première fois avec elle, elle l’avait dans une prise de tête avant que Thor ne l’envoie. Dans la grande finale, le capitaine Marvel et Thanos s’affrontent brièvement, mais étonnamment, Thanos est capable de vaincre le héros le plus puissant du MCU, au moins pendant une minute.

Un fan a écrit «IMO, c’était le moyen idéal pour montrer son pouvoir, mais sans faire d’elle l’être tout-puissant qui (arrêterait) Thanos que les gens se préoccupaient de son être. Le navire décimait le champ, alors elle montre son pouvoir en le retirant (avec un élément de surprise de son côté aussi), mais se fait expulser par Thanos plus tard (quand il n’y a pas de surprise) pour la garder sous contrôle. »

Marvel Studios a limité le capitaine Marvel exprès

Il y a un danger à rendre certains super-héros trop puissants. DC a souvent lutté avec Superman, aux prises avec la question: “Si un super-héros peut tout faire, pourquoi devrait-il faire quelque chose?” Un fan de Reddit a même déclaré à propos du capitaine Marvel: “J’ai un problème avec la façon dont le personnage est un bouton” Problème résolu “en raison de capacités inhérentes”

Cependant, les réalisateurs Joe et Anthony Russo étaient parfaitement conscients de ce problème, ce qui explique en partie pourquoi Captain Marvel avait un temps d’écran limité. Dans une interview référencée sur le site Web de Marvel, Joe Russo a déclaré:

“C’est toujours une préoccupation pour nous de maîtriser les personnages, parce que la raison pour laquelle les gens se rapportent à ces personnages est leur humanité et qu’ils sont imparfaits. Et la raison pour laquelle nous aimons tellement travailler avec Captain America est qu’il était limité et que son cœur était sa superpuissance, vous savez? Nous sommes donc tous parfaitement conscients des dangers d’avoir un personnage trop puissant. “

C’est pourquoi les fans ont remarqué l’ironie de la sorcière écarlate moins vantée qui a presque vaincu Thanos seule avant que Captain Marvel ne se présente. De tels débats sont une grande partie de ce qui soutient le MCU.

Quand Carol Danvers sera-t-elle de retour?

La date de sortie de Captain Marvel 2 n’a pas encore été fixée, bien que Disney ait annoncé qu’une suite est en cours avec un écrivain de WandaVision, Megan McDonnell, qui rédige le script. Marvel Studios a réservé trois dates de sortie pour 2022 et quatre pour 2023.

Ce sont le 18 février, le 29 juillet et le 7 octobre 2022, et le 17 février, le 5 mai, le 28 juillet et le 3 novembre 2023. Le capitaine Marvel 2 prendra probablement l’une de ces dates.

Jusqu’à présent, ce que l’on sait du film, c’est que les réalisateurs Anna Boden et Ryan Fleck ne devraient pas revenir, et que le film se déroulerait de nos jours plutôt que dans les années 1990.

Outre l’écrivain, la suite Captain Marvel partage d’autres tissus conjonctifs avec WandaVision. Un des personnages de cette émission sera Monica Rambeau, la fille de Maria Rambeau, le BFF de Carol (et peut-être plus que cela) joué par Lashana Lynch dans le premier film.