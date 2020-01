Fin de partie allait être dégoûtant

Comment oublier que cela fait presque un an que nous avons vu le grand Tony Stark quitter le MCU dans Avengers: Fin de partie. C’était triste et touchant. Vous avez sûrement pleuré quand vous l’avez vu dire au revoir à ses amis, mais … que se passerait-il s’il vous disait que ce moment émotionnel aurait probablement pu vous dégoûter et provoquer de très nombreuses nausées? Eh bien, apparemment Les gestionnaires d’effets spéciaux de Endgame ont révélé qu’ils avaient l’intention de transformer la triste fin de Tony en une scène gore digne d’un film classé R (Bien que, disons que Disney ne l’aurait jamais autorisé).

Vous vous souviendrez sûrement qu’à la fin de Fin du jeu, Tony parvient à arracher le gant infini de Thanos, exterminant son armée invincible d’un simple clic. C’est un moment emblématique du MCU qui a cependant mis fin à l’existence d’Iron Man qui désintégrait une partie de son corps et même si c’était un événement très, très malheureux, en fait, ce n’était pas désagréable. Mais lors d’une interview avec Insider, le superviseur des effets visuels Matt Aitken et le producteur d’effets visuels de Marvel Jen Underdahl, Ils ont révélé que la tête de Tony était sur le point d’éclater et que ça allait être dégoûtant.

«Nous avons donné aux cinéastes un large éventail (de looks) parmi lesquels choisir et l’un d’eux était où l’énergie de les pierres avaient agi directement sur son visage et il a sorti un des globes oculaires et l’a accroché à sa joue »dit Aitken.

Même Underdahl a révélé que ils ont réalisé une version très similaire à Harvey Dent / Two Faces of Le chevalier noir, dans lequel les entrailles seraient visibles, a expliqué:

“Nous avons fait une version recto-verso où vous êtes entré et avez vu les tendons et les voir sur les dents et ça.”

Cependant, il leur était impossible d’oublier leurs fans. “Cela vous éloigne de ce moment vraiment puissant”, a ajouté Underdah. “Vous ne voulez pas vous concentrer là-dessus ou vous dégoûter.”

Avengers: Fin de partie a été présenté l’année dernière, devenant l’un des films de box-office les plus réussis de l’histoire du cinéma.

