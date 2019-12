Fin de partie au box-office

Juste au moment où vous pensiez que le débat sur le film le plus rentable de l'histoire était terminé, par étapes James Cameron. Le cinéaste primé aux Oscars n'est pas exactement connu pour sa personnalité timide et à la retraite, et il semble qu'il n'ait pas géré Avengers: Fin de partie dépassement AvatarRecord avec beaucoup de grâce ou de dignité.

Pour quelqu'un d'aussi motivé que Cameron, cela le dérange probablement qu'il ne soit plus l'homme derrière le plus grand succès au box-office de tous les temps, ayant occupé la première place pendant plus de deux décennies grâce à Titanesque et alors Avatar. En fait, pendant longtemps, on a cru que le transport de 2,789 milliards de dollars de ce dernier était pratiquement inattaquable, car aucun concurrent n'avait même réussi à atteindre même 700 millions de dollars du total de son gigantesque aventure Pandora-set.

Dans une récente interview, on a demandé à Cameron s'il pensait que la réédition Avatar dans un effort pour susciter l'intérêt pour la prochaine suite verrait le film reprendre la première place de Fin du jeu, et il n'a pas hésité à faire savoir que ce serait une fatalité.

"Je pense que c'est une certitude. Mais donnons Fin du jeu leur moment et célébrons que les gens vont au cinéma. "

Cliquer pour agrandir

Si vous pensiez que cela sonnait comme Terminator Le créateur commençait à prendre les choses un peu trop personnellement, il a ensuite admis qu'il était même allé jusqu'à faire des calculs pour comprendre exactement à quel point le dernier chapitre de la saga Infinity avait réussi à le surpasser.

"Je ne veux pas paraître sarcastique après avoir pris la grande route. Mais ils nous ont battus d'un quart de pour cent. J'ai fait le calcul dans ma tête en conduisant ce matin. Je pense que les comptables appellent cela une erreur d'arrondi. »

Pour la défense de Cameron, les marges sont incroyablement fines, Fin du jeu record de moins de 8 millions de dollars, et il serait juste de supposer qu’une réédition de Avatar apporterait confortablement plus que ce montant et lui rendrait son titre de réalisateur du film le plus rentable de l'histoire. La question de savoir si les suites tant attendues peuvent se rapprocher de ces chiffres est à débattre à ce stade.