Fin de partie avait presque une scène A-Force très différente

L'artiste principal en développement visuel Jackson Sze a révélé que le Avengers: Fin de partie La scène A-Force se jouait à l'origine différemment.

Marvel Studios » Avengers: Fin de partie a présenté une scène clé au cours de la bataille culminante au cours de laquelle les femmes de Marvel ont uni leurs forces pour affronter collectivement les forces de Thanos, un moment que certains appellent la séquence A-Force. Alors qu'un certain nombre de fans étaient ravis de la scène A-Force, d'autres ont estimé qu'elle gâchait le public, notant qu'il y avait peu ou pas de raison pratique pour les membres de l'équipe d'être dans la même zone pendant la bataille et que les personnages ne l'ont pas fait. t vraiment une chance d'interagir vraiment les uns avec les autres.

Dans le livre intitulé L'Art des Avengers de Marvel Studios: Endgame, L'artiste principal en développement visuel Jackson Sze a révélé que la scène A-Force impliquait à l'origine beaucoup plus d'interaction entre les héros féminins, en particulier Captain Marvel et Pepper Potts / Rescue. Comme Sze l'a expliqué, l'A-Force allait à l'origine se réunir après que Rescue a appelé les femmes Marvel pour l'aider à protéger un capitaine Marvel blessé:

«Le capitaine Marvel, étant d'une puissance intergalactique, aiderait à prendre soin du navire de Thanos, qui à ce stade ne fait que tirer des explosions sur le champ de bataille et rendre les choses vraiment difficiles pour tout le monde, et elle est abattue au sol. Pepper Potts, dans sa combinaison de sauvetage, le voit, se précipite vers elle et essaie de la protéger contre une autre explosion du navire. Alors, elle augmente ses pouvoirs de protection du bouclier et, alors qu'elle est bombardée, appelle toutes les femmes Avengers à venir les aider, et elles sautent toutes autour du capitaine Marvel en cercle … et elles essaient toutes de combattre les Outriders et de protéger sa. Finalement, elle arrive, se rend compte de ce qui se passe, remercie tout le monde, puis active le plein binaire. Pepper dit simplement: "Faites votre truc, capitaine." Et puis elle zoome dans l'espace et tire sur tous les combattants et entre et fait s'écrouler le gros navire comme elle le fait dans le film, prenant tout en bas. "