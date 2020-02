Fin de partie “est sur le point d’être résolu – .

Avengers: Fin de partie est si bon que vous passerez un moment incroyable à le regarder sans voir aucun des 21 films qui l’ont précédé. Mais c’est beaucoup plus agréable à regarder après avoir rattrapé toutes les autres aventures MCU. Non seulement Fin du jeu aura beaucoup plus de sens, mais vous apprécierez tous les incroyables oeufs de Pâques que Marvel a réussi à saisir dans le film. À l’avenir, vous devrez vous abonner à Disney + pour profiter de la même expérience MCU fantastique, et c’est parce que plus de la moitié des prochaines histoires MCU seront racontées à l’aide de séries télévisées limitées. Toutes les émissions Disney + seront liées aux six films qui ont été confirmés pour la phase 4, et ils présenteront les mêmes grands personnages et acteurs que vous avez l’habitude de voir dans les films MCU.

De toutes les nouvelles séries Disney + Marvel qui arriveront bientôt sur le service de streaming, nous nous sommes concentrés sur les trois premiers, mais pas uniquement parce que ce sont eux qui ont commencé la production. Ces séries offriront quelques rebondissements essentiels, et l’un d’eux expliquera le plus grand mystère laissé après Fin du jeu.

Le Falcon and the Winter Soldier sera lancé en août et présentera les Thunderbolts, selon des rapports récents, en plus de nous montrer comment Falcon deviendra le nouveau Captain America. WandaVision, qui entrera en service plus tard cet hiver, préparera le terrain pour Doctor Strange dans le multivers de la folie où Wanda devrait être le méchant surprise. En plus de cela, l’émission offrira également la version adulte de Monica Rambeau, que nous avons rencontrée dans Captain Marvel dans les années 1990.

Mais c’est vraiment Loki, également une série télévisée liée à Strange 2, qui va être super intéressante. Le dieu du mal est mort au début de Infinity War et il n’a pas été ressuscité dans Endgame. Nous avons toujours pu voir deux versions de Loki dans le film, mais une seule instance de lui est intéressante. C’est la version 2012-Loki qui a volé le Tesseract et s’est échappé au lendemain de la première bataille de New York. Ce mec n’est pas notre Loki, et il n’a pas eu le temps de renouer avec son frère et de se repentir. Il est plutôt le méchant Asgardien qui a tenté de conquérir la Terre pour Thanos.

D’une certaine manière, ce Loki sera présent dans Strange 2, ce qui est ahurissant. La seule façon de le faire est de multiplier les déplacements entre les échéances, qu’il s’agisse ou non d’un voyage dans le temps. Fait intéressant, Marvel a divulgué un incroyable spoiler sur Loki dans la courte bande-annonce diffusée pour ces trois séries télévisées pendant le Super Bowl. Loki portait une combinaison TVA tout en jurant qu’il obtiendrait une vengeance énorme sur un endroit non divulgué.

Ce logo n’est pas susceptible d’être un accident, et il représente probablement Time Variance Authority, les flics de temps des bandes dessinées. Loki pourrait être capturé par la TVA, et il pourrait même les rejoindre. Après tout, il a certainement été témoin d’une étrange série d’événements qui ont conduit à son évasion. L’existence de TVA a d’énormes implications pour l’ensemble du MCU, et ils peuvent être le genre d’autorité qui n’apprécierait pas ce que les Avengers ont fait pour battre Thanos – encore une fois, il est difficile de plaider contre une équipe de héros qui a ramené à vie 3,5 milliards de personnes sur terre et des milliards d’êtres dans l’univers entier dans cette chronologie.

Pour en revenir à Loki, nous avons plus de preuves que le film peut inclure une sorte de structure similaire à la TVA de The Illuminerdi, qui a mis la main sur une feuille de casting contenant les détails de plusieurs rôles de soutien de Loki:

Lead masculin – Il n’y a pas d’âge spécifié. Recherche de talent de nom. Probablement avec un sens de l’humour. Ce rôle aura des options pour la série et pour le film. Le rôle nécessaire pour 5 ou 6 épisodes.

Femme 2 – Vous cherchez une femme de 30 à 50 ans. Ce rôle est ouvert à toutes les races. Nécessaire pour une course de 6 épisodes.

Casey – Ouvert à toute ethnie ou sexe. Casey est un stagiaire de bonne humeur, mais épuisé. Extrêmement sympathique. Excellentes compétences en comédie. Toute la carrière de Casey a été passée à l’intérieur et fait toujours les choses selon les livres, même lorsque les choses sont hors de leur contrôle. Un personnage secondaire nécessaire pour 4 épisodes

John – John est un homme. Ouvert à toutes les ethnies de 27 à 36 ans. Soldat controversé et combatif avec une hache à moudre. Présomptueux et menaçant. Un rôle de soutien. Nécessaire pour 4 épisodes

De tous, le rôle principal masculin pourrait être le rôle pour lequel Owen Wilson s’est engagé. Depuis que le mot est sorti que l’acteur apparaîtra dans la série télévisée, il y a eu des spéculations qu’il dirigerait la TVA en tant que Justin Peace.

Indépendamment de la participation de Wilson, les antécédents de certains de ces rôles indiquent que nous examinons une sorte d’agence d’application de la loi mettant en vedette des soldats combatifs et des gens qui font toujours les choses selon les livres.

