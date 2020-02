Fin de partie «Moment qui a inspiré les planteurs», annonce M. Peanut

Les fans célèbrent les films de Marvel Cinematic Universe pour, entre autres ,. leur célèbre inter-connectivité.

La décision du studio de faire le film Shang-Chi et la légende des dix anneaux semblait d’abord hors du champ gauche – mais ensuite le chef de Marvel, Kevin Feige, a révélé que les dix anneaux existaient depuis le tout premier film MCU, Iron Man.

Qu’est-ce que cela a à voir avec une cacahuète qui a un visage, des jambes et un monocle? En fait, la disparition du personnage des Planters, M. Peanut, a été inspirée par le sacrifice final de Tony Stark.

Le casting de «Avengers: Endgame» | Alberto E. Rodriguez / . pour Disney

DÉCHIRURE. Mr. Peanut

M. Peanut n’a rien sinon une histoire fascinante. Un écolier de 16 ans est venu avec la figure anthropomorphe, qui ressemblait à un citoyen britannique avec son chapeau haut de forme, monocle, guêtres et une canne. Il avait même un prénom: Bartholomew Richard Fitzgerald-Smythe.

Les symboles d’entreprise vont et viennent au fil des ans, et relativement peu d’entre eux ont eu le genre de longévité dont jouissait M. Peanut. Pourtant, tout s’est écroulé dans une publicité mettant en vedette Wesley Snipes et Matt Walsh.

Le trio étrange conduit dans un véhicule en forme d’arachide, et Bartholomew Richard Fitzgerald-Smythe se sacrifie pour que Wesley Snipes et Matt Walsh puissent vivre.

Il s’avère que sa mort a été inspirée par Avengers: Fin de partie. Juste au moment où la fin époussetante d’Infinity War symbolisait une sorte de disparition, comme la disparition de MoviePass, le noble sacrifice de Tony Stark dans Endgame a inspiré les planteurs et leurs gestionnaires publicitaires.

La vraie vie empiète sur M. Peanut

. a rapporté que Mike Pierantozzi, directeur de la création de groupe chez VaynerMedia, avait parlé de l’annonce à MSN: «Lorsque Iron Man est décédé, nous avons vu une réaction incroyable sur Twitter et sur les réseaux sociaux. C’est un phénomène tellement étrange. Nous avons fait l’impensable: nous avons créé un programme et une idée où M. Peanut meurt, et meurt spécifiquement en se sacrifiant pour ses amis, qui a toujours été un principe de qui il est et de ce qu’il fait – il met toujours les autres en premier. »

Plusieurs autres sociétés et célébrités ont joué avec la campagne, avec des adieux de la part de Nesquik, du docteur Pepper et d’Oscar Meyer, qui a tweeté: «M. Peanut, tu es parti trop tôt. Vous avez roulé sur les autoroutes du hot-dog avec nous dans la Nutmobile et avez toujours été là lorsque nous avions besoin de conseils sur les noix. Tu es mort comme tu as vécu, aidant des amis quand ils avaient le plus besoin de toi. »

Aussi noble soit-il, cette décision n’a pas été sans controverse, ou du moins avec un mauvais timing. Les planteurs avaient l’intention de faire de cette publicité un Super Bowl très médiatisé.

Un hashtag disant «RIP Mr. Peanut» a commencé à faire son chemin sur Twitter, puis la légende de la NBA, Kobe Bryant, est décédée dans un accident d’hélicoptère avec sa fille, et soudain la mort d’un symbole d’entreprise, bien que bien-aimé, semblait triviale en comparaison. La campagne publicitaire a donc été suspendue.

Requiem pour une cacahuète

Il s’avère que M. Peanut n’est pas complètement et entièrement mort. Les planteurs se sont posé une question: que faites-vous quand un personnage bien-aimé meurt, mais vous voulez toujours continuer son héritage pour les générations futures? Ils ont pris une leçon d’une autre propriété de Disney, Star Wars, ou plus précisément, The Mandalorian. Baby Yoda, voici Baby Nut.

Oui, c’est vrai, M. Peanut est né de nouveau jeune, et les débats vont sans aucun doute faire rage. Baby Nut est-il un personnage différent ou l’ancien réincarné? D’où est-ce qu’il venait? Est-il vraiment juste de l’appeler Baby Nut? Saviez-vous que les arachides ne sont pas vraiment des noix, mais des légumineuses?

Où qu’il soit, Tony Stark doit rire de lui-même.