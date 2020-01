Fin de partie vient de franchir une autre étape importante au box-office

Alors que la nouvelle année commence, il semble Avengers: Fin de partie a réussi à franchir une dernière étape au box-office grâce à des chiffres chinois récemment mis à jour.

Forbes rapporte que le film le plus rentable de tous les temps vient d’élargir son avance de 3 millions de dollars supplémentaires, trouvant le revenu supplémentaire dans les derniers chiffres de l’Empire du Milieu. Cela devrait pousser le total du box-office mondial du film juste au-delà de la barre des 2,8 milliards de dollars, ce qui en fait le premier film à atteindre ce nombre.

Avec cette dernière mise à jour, le brut mondial de Fin du jeu est maintenant près de 11 millions de dollars d’avance sur Avatar, qui a réussi un total d’un peu moins de 2,790 milliards de dollars après avoir frappé les théâtres en 2009. Néanmoins, la science-fiction de James Cameron a toujours l’honneur d’être le seul film à jamais dépassé 2 milliards de dollars à l’étranger, car le total international de Fin du jeu tombe juste à 1,941 milliards de dollars.

Quoi qu’il en soit, cela pourrait attendre très longtemps avant que Marvel Studios ou quiconque parvienne à détrôner Fin du jeu dans le classement mondial.

Cette année, par exemple, il est difficile d’imaginer une nouvelle version atteignant à peu près la même domination au box-office, malgré des blockbusters très attendus comme Wonder Woman 1984 et No Time to Die dont la sortie est prévue. Même le MCU a un peu rappelé les sorties théâtrales en 2020, ne proposant que deux films au lieu de leurs trois habituels.

Bien sûr, les fans de Marvel devraient toujours trouver beaucoup de contenu pour maintenir leur intérêt au cours des douze prochains mois, alors que la franchise fait le saut vers Disney Plus avec The Falcon and the Winter Soldier et WandaVision. Et tandis que la prochaine Black Widow n’est peut-être pas une aventure à l’échelle de Avengers: Fin de partie, l’ouvreur de la phase 4 aura encore pas mal de battage médiatique à la hauteur quand il sortira en salles le 1er mai.