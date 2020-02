Fin, début Bande-annonce avec Shailene Woodley, Sebastian Stan et Jamie Dornan

Bande-annonce Endings, Beginnings avec Shailene Woodley, Sebastian Stan et Jamie Dornan

Samuel Goldwyn Films a publié la bande-annonce officielle du prochain film dramatique romantique du réalisateur Drake Doremus intitulé Fin, débuts, mettant en vedette Shailene Woodley, nominée aux Golden Globe et aux Emmy, dans le rôle de Daphne dans un triangle amoureux désordonné entre deux amis Frank et Jack, interprété par MCU star Sebastian Stan et Jamie Dornan (Cinquante nuances de gris). La sortie du film est prévue en salles et en numérique le 1er mai. Découvrez la vidéo dans le player ci-dessous!

CONNEXES: Dream Horse Trailer avec Toni Collette et Damian Lewis

dans le Fin, débuts film, dans l’actuelle Los Angeles, Daphne, une trentenaire, navigue sur l’amour et le chagrin pendant un an. Daphne devient entrelacée avec ses amis Jack et Frank après les avoir rencontrés lors d’une fête. Pendant ce temps, elle dévoilera les secrets de sa vie dans une tournure soudaine des événements et dans les endroits les plus surprenants.

Le film met en vedette Shailene Woodley (Le spectaculaire maintenant, Big Little Lies) comme Daphne, Jamie Dornan (Cinquante nuances de gris trilogie) en tant que Jack et Sebastian Stan (MCU, Destructeur) comme Frank. Il mettra également en vedette Kyra Sedgwick, vainqueur des Golden Globe et des Emmy (Quelque chose a raconter, The Edge of Seventeen) comme Ingrid, Matthew Gray Gubler (Esprits criminels) comme Adrian, Lindsay Sloane (Patrons horribles) comme Billie, Ben Esler (Le Pacifique) comme Jed, Noureen DeWulf (Plan B) comme Noureen et Wendie Malick (Rêver).

Fin, débuts est réalisé par Drake Doremus (Comme fou, Inspirer), qui a également co-écrit le scénario avec Jardine Libaire. Il est produit par Doremus, Francis Chung et Robert George. Le film a été présenté en première mondiale en septembre dernier au Festival international du film de Toronto 2019.