Fin sans vergogne: renouvelée pour la dernière saison 11 à Showtime

La famille Gallagher sera de retour pour une dernière manche: Showtime a renouvelé Shameless pour une 11e et dernière saison, prévue pour la première cet été. L’annonce a été faite lundi lors de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association.

“Les personnages de Shameless ont apporté aux téléspectateurs de Showtime plus de rires et de larmes et de pur plaisir que n’importe quel programme de notre histoire”, a déclaré Gary Levine, président du divertissement de Showtime Networks, dans un communiqué. “Bien que nous soyons tristes de dire au revoir aux Gallaghers, nous ne pouvions pas être plus confiants dans la capacité du showrunner John Wells, de son équipe d’écriture et de cette excellente distribution pour amener notre série à sa conclusion appropriée” Shameless “.”

Wells a ajouté: «Je suis incroyablement reconnaissant pour toutes les années de soutien de Gary Levine et de tout le monde à Showtime qui nous ont permis de créer Shameless. Ce fut une expérience fantastique et nous tous dans la distribution et l’équipe avons passé un merveilleux moment à suivre la vie de la famille et des amis Gallagher. Ce fut un plaisir! “

La course d’adieu marquera la deuxième saison de l’émission sans la vedette Emmy Rossum en tant que matriarche Gallagher Fiona. Les acteurs de retour incluent William H.Macy (alias Frank), Jeremy Allen White (Lip), Kate Miner (Tami), Cameron Monaghan (Ian), Noel Fisher (Mickey), Emma Kenney (Debbie), Ethan Cutkosky (Carl), Christian Isaiah (Liam), Shanola Hampton (V) et Steve Howey (Kev).

Jusqu’à présent cette saison, Shameless compte en moyenne 840 000 téléspectateurs au total (en nombre Live + Same Day), en baisse de 20% par rapport à la tournée d’adieu de Rossum.

Le tableau de bord de renouvellement de câble de TVLine a été mis à jour avec le ramassage.

Shameless Saison 10 est actuellement diffusée le dimanche à 9 / 8c.

Êtes-vous excité pour une autre année de dysfonctionnement de la famille Gallagher? Frappez les commentaires avec vos réflexions sur le renouvellement!