Finale ‘Arrow’ marque la fin d’une époque, James Marsden Down pour entrer dans le MCU & More / Film

Quel méchant de Marvel Comics arrive Marvel Ultimate Alliance 3 sur Nintendo Switch? D’où vient Oiseaux de proie étoile Jurnee Smollett-Bell puiser l’inspiration pour le Canary Cry? Lequel Marvel Comics personnage peut venir au MCU Thor: Amour et tonnerre ou Loki? Vous voulez voir des conceptions alternatives pour les appareils du domaine quantique dans Avengers: Fin de partie? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Obtenez un aperçu de ce qui va arriver dans la cinquième saison de DC’s Legends of Tomorrow, enfin de retour de pause.

Nintendo ajoute Docteur Doom à Marvel Ultimate Alliance 3 dans un nouveau Les quatre Fantastiques Expansion DLC.

Voici un aperçu effrayant des coulisses du maquillage du visage Cameron Monaghan portait partout Gotham.

Jim Carrey comparé son tour en tant que méchant Sonic le hérisson Dr Robotnik à Riddler dans Batman Forever.

Le CW envoie La Flèche avec un adieu chaleureux dans cette featurette célébrant la fin de la longue série.

Gabriel Luna ne semble pas optimiste quant à l’avenir de sa version de Cavalier fantôme dans le MCU.

Andy Park partagé beaucoup Captain Marvel coiffures considérées pour Brie Larson dans Avengers: Fin de partie.

La Flèche L’EP Marc Guggenheim a révélé certains des storyboards d’ouverture de la finale de la série d’hier soir sur The CW.

