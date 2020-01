Finale «Crisis on Infinite Earths»: Personnages disparus – Questions TV

Nous avons des questions et vous avez (peut-être) des réponses! Avec une autre semaine de télévision passée, nous lançons des requêtes à gauche et à droite sur des émissions telles que Grey’s Anatomy, Manifest, Arrowverse et NCIS!

1 | Qui va être la personne de Meredith Grey maintenant?!

2 | Attendez, alors High School Musical: The Musical: The Series ne proposait qu’un spectacle élaboré pendant une nuit?

3 | Est-ce que quelqu’un pensait vraiment que Power’s Paz allait être le tueur de Ghost? Et quelqu’un d’autre avait de la sympathie pour Elizabeth Rodriguez, qui devait être chaude, courir dans ce manteau gonflé pour presque toutes les scènes de l’épisode?

4 | M. Coach, de Dare Me, n’était-il pas étonnamment effrayé par le fait qu’il soit rentré à la maison pour trouver Colette en train de lancer une rage avec son équipe de mineurs? Et où était le bébé du couple pendant que tout le monde dansait et buvait son verre?

5 | Sur The Good Doctor, comment tous ces ballons à l’hélium remplis de drogue sont-ils sortis du tractus intestinal d’une mule médicamenteuse? Et comment sont-ils sortis si propres?

6 | Les producteurs de The Bachelor ont-ils ajouté que Hannah B. a mal orienté juste pour nous débarrasser de l’odeur, car il semble que Hannah Ann a déjà tout cousu?

7 | Sur Manifest, nous ne sommes pas des bugs de mode, mais la veste d’Olive méritait-elle vraiment toute l’agitation de son nouveau copain Believer? Et quand oh quand l’histoire de Saanvi va-t-elle prendre un peu de vitesse?

8 | N’est-ce pas un jour à la fois – qui doit être présenté en première le 24 mars à 21 h 30, avant de passer à 21 h des semaines plus tard – plus d’un spectacle de 20 h?

9 | Admettez-le, Jeopardy! fans: Vous vous enraciniez contre Ken Jennings lors de la dernière nuit du tournoi Greatest of All Time, juste pour que ça continue, n’est-ce pas? Et devrions-nous considérer le trébuchement inhabituel de James Holzhauer dans Final Jeopardy comme un retour karmique pour lui se moquant du manque de points de Brad Rutter?

10 | Pour faire écho aux commentaires des lecteurs sur «Crisis on Infinite Earths»: que faisaient les Paragons bloqués pour la nourriture pendant tout ce temps? Et pour les changements de garde-robe? (Le cuir transpire!) Pourquoi est-ce que seul Ryan Choi a fait pousser la barbe? En ce qui concerne le reste des parties 4 et 5: rétrospectivement, le camée Ezra Miller a été visiblement cloué après le tournage emballé, n’est-ce pas? Et quelle absence de la finale était la plus inexcusable / illogique: Iris, Cisco, Laurel ou Mia?

11 | Quelle saleté Kevin de This Is Us a-t-il sur John Legend pour qu’il puisse commander une performance privée impulsive? De plus, pouvons-nous supposer que la ligne “Je suis toujours une fille de Chicago” de Sophia Bush était une blague méta NBC? Pourquoi LadyKryptonite a-t-elle été étiquetée de cette façon dans le chat Toby’s CrossFit au lieu de simplement par son nom? De plus, étant donné que la finale de la saison de World of Dance a été diffusée en mai et que le dernier épisode de This Is Us a eu lieu début 2020, depuis combien de temps l’épisode de la compétition de téléréalité est-il sur le DVR de Miguel et Rebecca?

12 | Est-ce que NCIS a vraiment invité Patrick Duffy pour une seule scène?

13 | Combien de temps avant que papa gay fier / machine à coter émoussée et colorée Tim Sansoucie – alias la vedette de Netflix’s Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez – ait sa propre émission de téléréalité? Ou à tout le moins un prix GLAAD?

14 | Avec le S.W.A.T. faire équipe avec deux membres (Luca et maintenant Street), n’y a-t-il pas quelqu’un qu’ils auraient pu faire venir d’une ville voisine, ou cogner une recrue, au lieu de «rester liquide» en cas d’insuffisance de personnel? De plus, qui a vu la torsion de fin d’épisode arriver?

15 | Acclamations des fans: À quel point étiez-vous soulagé de voir que Lexi, qui avait été renvoyé de l’équipe vainqueur du championnat pour un comportement prétendument loufoque à la fin de la saison 1, est apparemment de retour à Navarro?

16 | Quand les Terres surnaturelles fusionnent-elles en une à la «Crise des Terres Infinies»?

17 | Pensiez-vous que The Unicorn’s Wade et [Spoiler] se dirigeait vers un branchement, ou est-ce que cela vous semblait un peu trop tôt après la sortie d’Anna?

18 | Voyant comment Facebook Watch se retire de l’entreprise de télévision par script, et a annulé jeudi à la fois le regretté Désolé pour votre perte et Limetown, est-il sûr de supposer que The Powers That Be, comme, a oublié Queen America, un vrai spectacle qui existe réellement, avec Catherine Zeta-Jones, lauréate d’un Oscar?

Frappez les commentaires avec vos réponses – et tous les autres Q que vous souhaitez partager!