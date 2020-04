Finale de la saison 2 de “New Amsterdam”: débuts de Daniel Dae Kim – Pandemic Ep

HISTOIRES CONNEXES

La décision de New Amsterdam de suspendre son épisode de pandémie de grippe, qui devait initialement être diffusé le 7 avril, n’aura pas de conséquences déroutantes pour les téléspectateurs lors de la finale de la saison de ce mardi (NBC, 9 / 8c).

Même si le public aura raté une heure entière du drame médical assez sérialisé, la série a trouvé un moyen d’attraper les téléspectateurs sur un point particulièrement crucial de l’intrigue de l’épisode non diffusé: les débuts du vétérinaire d’Hawaii Five-0 Daniel Dae Kim comme chirurgien traumatologue Dr Cassian Shin.

“C’était le seul scénario [from the pandemic episode] que tu devais avoir [seen] afin de regarder la finale », a déclaré le showrunner David Schulner à TVLine. “Nous avons donc décidé de lever cette histoire, presque entièrement”, à l’exception de “quelques choses”, pour diffuser en haut de la finale comme “un teaser étendu … pour aider à présenter le personnage de Daniel Dae Kim. Donc, quand vous le voyez dans l’épisode 19, tout a du sens. »

Le montage des scènes du Dr Shin présentera un doc qui est «l’opposé de Max, car il a des limites très claires», prévient Schulner. «Il prend soin de lui avant de prendre soin des autres. Il prend réellement soin de lui pour pouvoir prendre soin des autres. Et nous voulions donner à Sharpe une feuille qui remettrait en question toutes ses hypothèses, toutes ses croyances, son allégeance à Max, à la fois personnellement et professionnellement. »

Alors que les fans auront toujours un aperçu significatif de l’introduction du Dr Shin, certains autres «scénarios personnels» de l’épisode pandémique ont été suspendus.

“Nous avons eu quelques grandes histoires de personnages pour Iggy et Kapoor et Bloom, en particulier, que le public verra soit quand nous diffuserons l’épisode 18, soit nous devrons cannibaliser l’épisode 18 pour intégrer ces histoires dans nos épisodes de la saison 3, tout dépendant de quand nous pouvons diffuser l’épisode pandémique », explique Schulner. «Les intrigues sont si bonnes pour ces trois personnages. Je ne veux pas les dépasser et je ne veux pas les donner. Nous devrons donc déterminer, en fonction du moment où nous diffuserons l’épisode pandémique, comment nous incorporerons ces scénarios à l’avenir. »