Finale de la saison 3 de “The Resident”: Ce n’est pas un coronavirus – Meilleures citations TV

La mauvaise nouvelle: nous avons dû dire adieu à plusieurs séries télévisées cette semaine, et deux d’entre elles ont définitivement quitté nos écrans. (Schitt’s Creek et Modern Family, vous nous manquez déjà.)

La bonne nouvelle: les innombrables finales ont donné lieu à de nombreux dialogues mémorables, que nous avons rassemblés dans notre dernière galerie Quotes of the Week.

Bien sûr, tous les moments citables de cette semaine ne provenaient pas de finales, bien que notre nouvelle compilation présente The Resident, Grey’s Anatomy et The Walking Dead, qui se sont tous terminés sous une forme ou une autre au cours des sept derniers jours.

Mais nous avons également de nouvelles règles de base à suivre pour Jackson sur Station 19, un dilemme romantique pour le personnage titre de Zoey’s Extraordinary Playlist, une scène Rookie directement issue de Looney Tunes et des commentaires progressifs de Good Girls sur un duo Sesame Street.

Également présenté dans le résumé de cette semaine: doubles doses de One Day at a Time (lire post mortem) et The Good Fight (lire le récapitulatif de la première saison), ainsi que des extraits sonores de Survivor, Tommy et d’autres séries.

Consultez la galerie ci-jointe – ou cliquez ici pour un accès direct – puis cliquez sur les commentaires et dites-nous si nous avons manqué l’un de vos favoris!