Finale de la série «Arrow»: Diggle devient-il une lanterne verte?

L’avenir de John Diggle était certainement brillant… et vert… lors de la finale de la série Arrow mardi.

Alors qu’il faisait ses bagages pour déménager avec sa famille à Metropolis (!), Un météore s’est écrasé près de Dig, le claquant contre la camionnette en mouvement avec sa force. Après avoir secoué le coup, Dig a fouillé les débris pour découvrir une mystérieuse boîte qui, une fois ouverte, a émis une lumière verte brillante. Mais que signifie exactement cette lueur de Green Lantern pour la vie de Dig après Flèche?

“Je ne sais pas ce que cela signifie”, a admis son incarné David Ramsey cette semaine lors d’une projection de presse. «Mais il va à Metropolis et il a obtenu une boîte verte. Nous verrons toujours, croyez-le ou non. Nous le saurons. “

S’il semble que Ramsey soit particulièrement prudent quant aux ramifications de la révélation, c’est parce que la scène en question “était quelque chose qui a été élaborée plus d’un an avec DC Entertainment”, a expliqué le producteur exécutif d’Arrowverse, Marc Guggenheim. «Nous avons très précisément négocié et discuté des paramètres, et j’ai envie de dire autre chose que ce que nous avons montré que vous violeriez notre accord avec DC.»

Mais aborder la théorie des fans de longue date selon laquelle Dig devient une lanterne verte “était très important”, a déclaré Ramsey, ajoutant que “tout cela est excitant”.

“Je pense qu’il y a eu un peu de profit”, a poursuivi Ramsey. “Nous verrons ce que tout cela signifie. Mais je suis avec Marc – quoi que ce soit au-delà de cela… est une sorte de violation de ces paramètres que DC nous a donnés et que nous devons honorer. Mais je pense que nous avons rendu justice »à cette allumeuse de longue date. (Remarque: HBO Max a une véritable série Green Lantern en développement, qui compte Arrowverse EP Greg Berlanti parmi ses taureaux.)

La grande touche verte, ainsi que la relocalisation de Dig à Metropolis alias la maison du spin-off Superman & Lois éclairé, laisse entrevoir la possibilité que le temps de Ramsey dans l’univers TV de DC ne soit pas terminé. “Tout ce que je peux vous dire, c’est que Greg [Berlanti], David et moi avons eu beaucoup de conversations sur l’avenir de David dans le Arrowverse à l’avenir, à la fois devant [of] et derrière la caméra “, a déclaré Guggenheim à TVLine lors d’une interview post mortem,” et il y a beaucoup d’idées sur lesquelles nous nous penchons qui sont très excitantes pour nous … Il est sur Flash [on Tuesday, Feb. 4], et nous avons juste quelques notions intéressantes pour la saison prochaine. “

Le sentiment que ce voyage d’Arrow se termine tout en se poursuivant simultanément était également présent lors des derniers jours de tournage «surréalistes» et remplis de larmes, a expliqué Ramsey.

“C’est le plus long que j’ai couru sur un spectacle, évidemment”, a-t-il noté. “Être dans une émission où vous avez ce réseau avec The Flash, Legends, Batwoman et tous ces tentacules, c’est juste étrange. C’est étrange parce que j’ai l’impression que c’est fini, mais c’est un peu comme «Regardez tous mes enfants», presque. C’est comme “Regardez ce monde que nous avons créé”. Donc c’est fini, mais encore une fois, ce n’est pas fini. “

“En tant qu’acteur, j’ai l’habitude de faire un spectacle, vous avez terminé, vous passez au suivant”, a poursuivi Ramsey. Et même si cela reste vrai même dans le cas d’Arrow, “il y a aussi cet héritage et cette chose que nous avons en quelque sorte créée qui se sent vraiment spécial.”

Mais attendez, il y a plus! Consultez la galerie Burning Qs Answered ci-jointe (cliquez ici pour un accès direct) pour plus d’informations sur les coulisses de l’EP Marc Guggenheim et de la showrunner Beth Schwartz.

Qu’avez-vous pensé de la taquinerie de Green Lantern? Notez la finale de la série et la dernière saison ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires avec vos pensées!