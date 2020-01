Finale de la série «Arrow» – Oliver / Felicity Reunion, reviendront-ils?

Si le dernier moment d’une émission en dit long sur une série, alors la scène de clôture surnaturelle de la finale de la série Arrow pourrait être traduite par «Meant to be».

Après avoir été dirigée par le Moniteur en 2040 pour retrouver Oliver, Felicity s’est retrouvée transportée dans l’au-delà, sous la forme d’un bureau familier de Queen Consolidated. «Heureuse que tu puisses enfin y arriver», lui a gentiment salué son mari. Après un baiser passionné et attendu depuis longtemps, Felicity a plaisanté en pensant que le grand au-delà ressemblerait un peu moins à son ancien lieu de travail.

«C’est le bureau de ma maman. Je voulais que ce soit là où je vous ai vu pour la première fois… », a expliqué Oliver à Felicity, qui a soutenu que l’emplacement de ce moment était en fait sept étages plus bas, dans le service informatique. “Vous êtes sûr?” Répondit Oliver. Déclenchez un flashback sur le moment où Oliver a repéré pour la première fois sa future épouse lors d’une brève excursion de Hong Kong à Starling City dans le quatorzième épisode de la saison 3, “The Return”.

“C’est une longue histoire. Heureusement pour nous, nous avons tout le temps du monde pour que je vous le dise », a-t-il ajouté alors que le couple se tenait côte à côte, regardant par la fenêtre.

La showrunner Beth Schwartz dit que les scénaristes “l’ont toujours laissée ouverte à la fin de la saison 7 pour avoir cette scène finale”, mais l’idée de la réunion d’Oliver et Felicity a en fait été conçue en juin dernier par Arrowverse EP Marc Guggenheim.

“Je médite tous les matins”, a expliqué Guggenheim lors d’une projection de presse, “et ce matin, je suis sorti de la méditation avec toute la scène dans ma tête, comme littéralement mot pour mot exactement. [what] vous venez de le regarder…. Cela ne m’est jamais arrivé auparavant. »

Après avoir rapidement noté l’échange, Guggenheim a «envoyé un texto très excité» à Schwartz, a-t-il raconté. “Je me dis” j’ai écrit la scène finale! Je dois vous l’envoyer! »» Et bien que le nouveau moment final «se sente si bien», il y avait encore une grande question qui se profile: «Est-ce qu’Emily [Bett Rickards] revenir pour y être? », a noté Guggenheim. “Je me dis:” Eh bien, maintenant elle le doit vraiment, parce que j’aime vraiment cette scène. “

En fait, les EP étaient tellement attachés à cette idée de clôture de la série que “nous ne pensions même pas à une autre fin”, a admis Schwartz. “Nous n’avions pas de plan de sauvegarde du tout. Nous étions juste comme, “Emily doit faire ça”, et heureusement elle l’a fait. “

Bien que cette réunion «Olicity» marque la fin de la course d’Arrow, il y a encore une multitude de retombées auxquelles le spectacle a donné naissance. Alors, Oliver et / ou Felicity pourraient-ils jamais revenir sous une forme ou une autre? “Le but de faire de lui le Spectre était de nous donner des opportunités d’histoire, car qui sait ce qui va se passer à l’avenir?”, A déclaré Guggenheim. “Et la seule chose que je dis toujours à chaque fois qu’un personnage meurt dans l’un de ces spectacles, c’est comme,” Nous avons des réalités alternatives. Nous avons un voyage dans le temps. Nous avons des flashbacks. Vous l’appelez, nous avons tous ces différents appareils. Personne n’est jamais vraiment parti. “

Cependant… autant que Guggenheim «aimerait voir Stephen [Amell] retour “, un tel rappel / camée dépendrait de” comment nous l’avons ramené et quand “, afin de ne pas déshonorer le sacrifice du personnage. «Si nous le ramenions, par exemple, à la première de la septième saison de Flash, cela diminuerait probablement cet événement.»

En plus, “il y a aussi l’opportunité de couper avec lui et Felicity dans l’au-delà, juste en train de traîner. Vivre leur meilleure vie », a déclaré Schwartz en riant. Guggenheim a ajouté: «Il y a un contingent de fans qui ne veulent que voir Oliver et Felicity à Bed Bath & Beyond…. Je me dis: “Regardez, vous savez quoi, nous leur avons donné Beyond!” Un sur trois! Pas mal.”

Mais attendez, il y a plus! Consultez la galerie Burning Qs Answered ci-jointe (cliquez ici pour un accès direct) pour plus d’informations sur les coulisses de l’EP Marc Guggenheim et de la showrunner Beth Schwartz.

Qu’avez-vous pensé de la scène de clôture? Notez la finale de la série et la dernière saison ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires avec vos pensées!