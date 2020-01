Finale de la série «Arrow» Spoilers – Première rencontre avec Felicity et Mia

Felicity et Mia d’Arrow se connaissent certainement bien à l’avenir, mais maman d’aujourd’hui rencontrera sa progéniture adulte pour la première fois dans la finale de la série de ce mardi (The CW, 9 / 8c).

Comme on le voit sur les photos officielles de l’épisode, la mère et la fille (jouées par Emily Bett Rickards, membre du casting d’origine, et Katherine McNamara, ajout de la saison 7) sont côte à côte aux funérailles d’Oliver, ouvrant la voie à une réunion de famille inhabituelle et puissante / » retrouvailles. “(Exactement comment Mia, que nous avons vu pour la dernière fois en 2040 dans le pilote dérivé de porte dérobée, revient en 2020 est expliqué au début de l’épisode.)

La rencontre susmentionnée représente “beaucoup de réalisation de souhaits pour plusieurs raisons”, a prévenu la showrunner Beth Schwartz lors d’une projection de presse lundi. Pour commencer, en tant que “parent – et je suis un nouveau parent – voir votre enfant dans son état adulte est vraiment fou.”

La vue est également “incroyable” pour Felicity car elle est “fière de qui [Mia] est devenu une femme, [while] honorant également l’héritage de son père », a poursuivi Schwartz. Ainsi, bien que la première réunion ne soit «pas, évidemment, dans de grandes circonstances, parce qu’ils sont aux funérailles d’Oliver», elle n’en est pas moins «un moment très significatif dans leur vie».

L’ender de la série clôturera également plusieurs favoris des fans, d’hier et d’aujourd’hui, tout en laissant leurs histoires avec le sentiment que la vie continue.

«C’était vraiment important pour moi et [Arrowverse EP] Marc [Guggenheim] pour honorer tous nos personnages », a expliqué Schwartz. «Nous avons passé beaucoup de temps dans la salle pour trouver des fins de brainstorming pour tous nos personnages, que ce soit des habitués de la série dans la saison 8 ou des habitués de la série dans la saison 1. Nous voulions vraiment donner à chacun une fin satisfaisante, afin que vous puissiez imaginer ce que leur vie serait comme après la fin du spectacle. »