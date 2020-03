Finale de la série «Arrow»: Y avait-il plus à la réunion Nyssa / Sara?

Pour la finale de la série Arrow en janvier, les funérailles d’Oliver Queen ont été bien suivies par d’anciens et de nouveaux amis. Parmi ceux qui rendent hommage, la non-épouse d’Oliver, Nyssa Al Ghul, dont la présence a préparé le terrain pour des retrouvailles avec son ancien amour, Sara Lance – la première fois que les dames sont ensemble à l’écran depuis, je veux dire, un épisode d’octobre 2015 de flèche.

«Merci d’être venue», a salué Sara (interprétée par Caity Lotz). “Je ne serais nulle part ailleurs”, a répondu chaleureusement Nyssa (Katrina Law).

Nyssa a ensuite présenté sa sœur, Talia, à Sara alias «ma bien-aimée», suscitant un soupçon de sourire entendu du capitaine Waverider. La réunion, bien que brève, a fait ce qu’il fallait faire – réunir Sara et Nyssa avec juste assez de reconnaissance de leur histoire et de leur chimie pour ne jamais rendre un mauvais service à ce que Sara a fait avec Legends of Tomorrow love Ava Sharpe (Jes Macallan) .

Au cours de notre récente conversation avec Law (à propos de Hawaii Five-0 de CBS et de sa propre finale de la série à venir), TVLine a également plongé dans son rappel Arrow et le soin apporté à la réunion tant attendue de “Nyssara” – et si un autre rodage pourrait avoir lieu sur Legends.

TVLINE | [Arrowverse EP] Marc Guggenheim m’a dit que c’était un peu un coup de fil là-bas avec la finale de la série – qu’ils commençaient déjà à filmer les funérailles d’Oliver et que vous étiez toujours à l’aéroport, en venant à Vancouver [from Hawaii].

Oh mon Dieu. Eh bien, je stressais personnellement parce que je désespérais de faire partie de la dernière saison d’Arrow, et je sais que Guggenheim et tout le monde essayaient si dur de travailler avec moi et le programme de Five-0 et Vancouver…. Il y avait quelques [previous] Parfois, nous pensions que je pouvais aller là-bas, mais les horaires ont changé et nous avons dû renflouer. Mais à la dernière minute, Five-0 a essentiellement réorganisé notre calendrier afin qu’ils puissent s’adapter au calendrier d’Arrow, et Arrow a fait la même chose, où ils écrivaient des scènes pour moi mais les retiraient et faisaient d’autres choses.

Je suis tellement reconnaissant d’avoir pu voler là-bas et faire la scène des funérailles, et être réuni avec tous ces personnages et tout cet équipage et ce monde…. Ce fut un autre de ces jours tristes, où nous faisons des funérailles pour Arrow, et ce sont toutes de vraies larmes que tout le monde versait.

TVLINE | Quand Nyssa présente Sara comme «ma bien-aimée», pensez-vous que c’est presque un titre officiel à ce stade, ou y a-t-il encore une torche en cours?[GuggenheimditàTVLinequeletermechoisid’affection/rappelétaitlasuggestiondeLawcarilssedébattaientaveclafaçondontNyssaprésenteraitSara)[GuggenheimtellsTVLinethechosentermofendearment/callbackwasLaw’ssuggestionastheygrappledwithhowNyssawouldintroduceSara)

Je pense que Nyssa aura toujours une torche pour Sara. Sara est sa bien-aimée. Elle est l’amour de sa vie. Elle est son âme sœur. Cela étant dit, les âmes sœurs prennent différentes formes, et cela ne signifie pas nécessairement que vous allez être ensemble. Je pense que Nyssa a évolué à sa manière et sait que Sara vit sa vie. Elle respecte Sara dans ce qu’elle fait, mais en même temps, elle sera toujours l’amour n ° 1 de sa vie. Elle portera toujours ça pour Sara.

TVLINE | J’observais leurs retrouvailles de très près. Y a-t-il eu un débat sur la chaleur qu’il devrait y avoir, sachant que Sara est dans une relation sérieuse? Un flirt a-t-il été rappelé? Ou était-ce simplement ce que nous avons vu?

Il y a eu beaucoup de discussions. Vous savez, le script a un peu changé – encore une fois, parce que les scènes sont écrites puis retirées, et ensuite nous ne savions pas ce que nous pourrions filmer ou non…. Donc, oui, il a été question de rendre hommage à “Avalance” et de continuer à faire de même pour “Nyssara”. C’était un équilibre délicat de la façon dont nous allons de l’avant avec cela et décrivons exactement ce que notre relation est maintenant?

TVLINE | Souhaitez-vous un jour apparaître sur Legends of Tomorrow pour explorer la dynamique Nyssa / Ava?

Doigts croisés! Parce que j’aimerais jouer avec Ava un peu….

TVLINE | Hé, elle est sympa! Tu ne veux pas jouer avec elle.

> Elle est sympa.

TVLINE | Nyssa voudrait probablement juste évaluer si elle est digne.

Ouais. Ouais. J’ai vraiment besoin de voir si Ava est digne de Sara!

