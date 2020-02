Finale de la série «Criminal Minds»: la petite amie de Reid, Maxine, avait disparu

HISTOIRES CONNEXES

Alors que Criminal Minds de CBS touchait à sa fin et que le BAU organisait une autre fête dans la cour de Rossi, Emily a dansé avec le beau Andrew Mendoza … Dave avait sa femme Krystal à ses côtés … et Matt et Kristy ont profité d’un peu de temps loin de la des gamins.

Spencer Reid, cependant, a visiblement assisté à ladite soirée cerf, malgré le fait qu’il y a quelques épisodes (ou plus d’un mois à l’écran), sa romance naissante et celle de Maxine semblaient survivre à l’ingérence brutale de Cat Adams. (En fait, on pourrait dire que Maxine, jouée par Rachael Leigh Cook, a même été accusée d’avoir aidé à faire tomber le méchant!)

Où était Maxine, laissant Reid danser de façon adorable tout seul?

Nous avons présenté ce brûlant Q au vétéran de la série Matthew Gray Gubler, qui joue Reid, et il semblait aussi déçu que quiconque. «Je sais, mec. Je n’en ai aucune idée », dit-il en haussant les épaules. “Je voudrais aussi savoir!”

Lorsque nous avons suggéré que, une fois la poussière de la poussière de Cat Adams dissipée, Maxine a réalisé que sortir avec un profileur du FBI était trop compliqué, MGG a rejeté cette notion. “Non, je pense qu’elle est toujours là”, a-t-il soutenu. “Mais je ne sais pas. Je ne sais pas, et j’espère qu’ils résoudront cela un jour. Parce que j’aimerais savoir. “

Gubler a poursuivi en disant que pendant “une course folle pour terminer la finale, il y avait beaucoup de changements à la dernière minute.” Il a ensuite émis l’hypothèse qu’il y avait un désir de limiter la liste d’invitations aux stars invitées de plus longue durée. «Peut-être que cela faisait partie de l’élan derrière cela? Mais oui, c’est une excellente question. “

Hélas, une source bien placée dit à TVLine que le statut de la relation de fin de série de Reid et Max a été “intentionnellement laissé à l’interprétation du spectateur” – ce qui signifie que c’est une question qui, pour le moment, restera sans réponse. Ce qui est un peu mieux que la perspective de découvrir ce que Penelope a écrit sur le bout de papier qu’elle a plié et glissé entre ses bureaux, avant d’enchérir sur le BAU adieu.

“Nous n’allons jamais dire [what she wrote]», A déclaré à TV Insider la showrunner Erica Messer, qui a co-écrit la finale de la série avec l’actrice Kirsten Vangsness. «Nous voulons que ce soit ce que vous voulez. J’avais une idée différente de ce que ce serait que de ce que Kirsten avait et de ce que les autres pensent que c’est, et je pense que c’est le but… Kirsten et moi sommes d’accord qu’elle laissait un mot à la prochaine personne à retrouver un jour. »