Finale de la série «Criminal Minds»: qui revient (et ne revient pas)?

Le chat est sorti du sac, en ce qui concerne les visages familiers que vous pouvez vous attendre à voir dans les deux derniers épisodes de Criminal Minds, diffusés consécutivement mercredi 19 février. Alors revenez maintenant si vous voulez vous sauver quelques grosses surprises.

CBS a publié des communiqués de presse officiels pour les épisodes, dont le premier est intitulé “Face Off” et commémore le premier anniversaire de la mort de Rossi aux mains d’Everett Lynch alias The Chameleon (joué par l’ancien château Michael Mosley). Lorsque David développe de nouvelles théories en s’inspirant de son ancien partenaire, un jeune Jason Gideon (star invitée de retour Ben Savage), l’équipe BAU se lance dans une chasse épique pour capturer l’adversaire insaisissable.

Puis, dans la finale de la série, intitulée «And in the End» et co-écrite par la showrunner Erica Messer et l’actrice Kirsten Vangsness, «Après une rencontre explosive en face à face avec The Chameleon, le Dr Reid souffre d’une lésion cérébrale et, tout en éprouvant des hallucinations, est visité par des fantômes de son passé. “

Lesdits fantômes, comme indiqué dans le communiqué de presse, incluent le chef de la section tardive Erin Strauss (rejoué par Jayne Atkinson), l’ennemi des saisons 4/5 George Foyet alias le Faucheur (C. Thomas Howell) et, oui, l’amour chèrement décédé de Spencer, Maeve Donovan (Beth Riesgraf).

Jane Lynch a également été invitée dans la série ender, en tant que mère de Spencer, Diana, tandis que quelques flashbacks astucieux sur la saison 1 évoquent quelques autres vieux amis, tels que Hotch de Thomas Gibson et Gideon de Mandy Patinkin. “Ce que j’aimerais faire, c’est honorer l’histoire de la série d’une manière qui soit satisfaisante pour nous tous”, avait précédemment déclaré Messer à propos de son plan final et de tous les rappels possibles.

Messer a également déclaré à TVLine au début de la saison, qui avait en fait été filmée au printemps dernier, que l’acteur original Shemar Moore était “très occupé à tourner S.W.A.T.” et ne pouvait pas faire une visite de retour en tant que Derek Morgan.

Pour clore la finale de la série, «toute l’équipe BAU se réunit pour célébrer le départ à la retraite de Rossi»… et peut-être quelque chose de plus.