Finale de la série “Empire”: y aura-t-il une saison 6, épisode 19?

Les nouvelles que les co-créateurs d’Empire Lee Daniels et Danny Strong espèrent un jour offrir aux fans une finale de la série ont été accueillies avec une bonne dose de scepticisme la semaine dernière. Après tout, Daniels a fait une affirmation similaire l’été dernier à la suite de l’annulation brutale de Star, promettant aux fans un “film de la semaine pour conclure”. Un tel projet n’a pas encore abouti.

Avant la finale de la série de fortune de mardi, le showrunner d’Empire Brett Mahoney maintient à TVLine qu’il existe en effet “un désir et un désir universels” de mettre un terme à la famille de Lyon après la fin de la crise des coronavirus. (Comme nous l’avons déjà signalé, la production de la sixième et dernière saison du drame Fox s’est arrêtée le mois dernier alors que la série tournait l’épisode 19 de son ordre de 20 épisodes. Par conséquent, l’épisode 18 – diffusé demain soir – servira désormais de chant du cygne.)

“Tout le monde veut envoyer la série [properly]», Soutient Mahoney. «Je ne peux pas garantir que cela se produira, mais nous espérons. Et si nous n’avons pas vraiment la chance de tourner la finale de la série, je pense que nous trouverons un moyen créatif [the information] là-bas, que ce soit en publiant simplement le script ou en trouvant un autre moyen de satisfaire les fans. “

Le PE reconnaît que la perspective de redémarrer la production sur Empire après COVID-19 n’est pas sans obstacles. «Nous ne savons pas quels seront les coûts de conservation de nos ensembles», explique-t-il. “Et puis la question devient qui de la distribution sera disponible à ce stade.”

Dans l’intervalle, Mahoney dit qu’il s’est efforcé d’apporter un sentiment de résolution à la série de six ans de l’émission en incorporant des scènes de l’avant-dernier épisode 19 à 18 (alias la finale de l’ersatz qui sera diffusée demain). “La question [became], «Puis-je créer [an ending] ça va être satisfaisant sur la base [the footage that] ce que nous avions, qui était tout de l’épisode 18 et la moitié de 19 », dit-il. “Et, heureusement, [there are scenes] nous avions tourné en 19… qui reflétaient l’esprit avec lequel nous voulions terminer la série avec [in the original finale]. “