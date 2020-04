Finale de la série «Hawaii Five-0»: pourquoi [Spoiler] De retour pour la scène finale

HISTOIRES CONNEXES

Ce qui suit contient les principaux spoilers de la finale de la série de Hawaii Five-0 de CBS.

Avant que CBS, Hawaii Five-0, ne termine sa course de 10 saisons vendredi soir, il a eu une dernière petite surprise pour les téléspectateurs.

Concluant une heure remplie d’action et d’émotions au cours de laquelle McGarrett a contrecarré la poursuite de la vengeance de Daiyu Mei pour la mort de son mari Wo Fat, le chef d’équipe de Five-0 a répondu à son besoin / envie de s’éloigner des îles pour un tronçon, pour trouver une paix insaisissable depuis longtemps. Mais alors qu’il était assis dans un avion, en attendant le décollage, un visage très familier a demandé si le siège à côté de lui était libre.

“Hé, marin”, a déclaré Catherine Rollins, la quasi-fiancée de Steve.

“C’était toi? Vous avez déchiffré le chiffre? ” Il a demandé.

«Mmm-hmm. Lincoln m’a contacté et m’a dit que vous aviez besoin d’aide. Donc….”

“C’est un homme bon.”

“Il doit l’être,” acquiesça Catherine. “Vous lui avez donné les clés de la voiture de Danno!”

“Eh bien, je veux dire, nous ne pouvons pas laisser Danny Williams conduire sa propre voiture.”

“Comme il l’a jamais fait.”

Catherine s’assit alors à côté de Steve. Au bout de quelques secondes, elle se tourna pour demander: “Tu es prêt?”

“Ouais,” répondit Steve, alors qu’il tendait la main à Catherine, et les deux échangèrent un sourire chaleureux avant que l’avion ne commence à rouler.

TVLine a interrogé le showrunner Five-0 Peter M. Lenkov sur la décision de ramener, une dernière fois, Michelle Borth, qui était une habituée de la série pour les saisons 3 et 4 et qui est apparue à nouveau au cours des années depuis – la dernière fois en janvier Épisode de 2019 dans lequel McGarrett a réuni une équipe dédiée à Expendables pour venger la mort de Joe White. (En attendant, notre post mortem principal avec Lenkov peut être trouvé ici.)

TVLINE | Parlez de la décision de voir Catherine se présenter à la fin, car il est évident que vous auriez pu procéder de deux façons.

Ouais, j’aurais pu écouter les fans et ne pas la ramener! [Laughs] Regardez, voici le truc: je connais le mieux les personnages, à mon avis. Je sais que les gens diront “Eh bien, j’ai regardé l’émission pendant 248 heures, je les connais.” Mais je les écris, donc je les connais assez bien. Et je suis tombé que Catherine, comme un bon soldat, a toujours mis Dieu et le pays et son devoir avant tout, et il y a eu des décisions qu’elle a dû prendre, qui ont été des décisions difficiles qui ont affecté les personnes qu’elle aimait, qui sont toujours venues à cause d’elle mentalité d’abord soldat. Mais j’ai toujours senti qu’elle l’aimait. Et j’ai toujours senti qu’il y avait quelque chose qui l’éloignait qui n’était pas de son contrôle. J’ai senti que son bonheur a toujours été à ses côtés.

Il y a un petit moment à la fin, si vous regardez, où il se tourne de profil et il sourit. Et c’est la première fois que vous voyez vraiment cet homme sourire depuis longtemps. Maintenant, il sourit aux blagues, mais sourire de se sentir bien dans le futur est une chose différente. Je pense qu’il pourrait partir, trouver sa paix, revenir et se retrouver dans cette chaise [on the beach] avec Danny, mais peut-être finir avec une famille, finir avec d’autres choses qui pourraient le compléter. S’asseoir sur cette chaise avec Danny est un excellent moyen de mettre un terme à leur propre voyage ensemble, mais je pense qu’il doit se réaliser par d’autres moyens. C’est un gars qui a toujours vu Danny être un grand père, donc j’aimerais qu’il soit un grand père. J’aimerais que McGarrett ait des petits-enfants, j’aimerais le voir mener une vie plus complète.

TVLINE | Dans votre esprit, où se dirigeait leur vol?

Je n’avais jamais pensé à ça. Je pensais que l’idée que le spectacle a commencé avec lui atterrissant sur l’île, se soit terminé avec lui quittant l’île, serait la bonne chose. Et encore une fois, il ne part pas pour toujours! Il part juste pour trouver un peu de paix. Mais [contrary to Danny’s suggestion in the episode prior], il ne va pas au New Jersey, je vais vous dire ça! [Laughs]