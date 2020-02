Finale de la série «Power»: [Spoiler] Tue le fantôme dans une sortie inutilisée

James “Ghost” St. Patrick est peut-être l’enfant de l’affiche pour un meurtre sur la piste de danse, mais Power vit toujours.

Peu de temps avant que le drame du crime de Starz ne diffuse son dernier épisode dimanche, et avant que Starz n’annonce le feu vert de trois (!) Retombées supplémentaires de Power, TVLine a discuté avec la créatrice et showrunner Courtney Kemp au sujet du choix d’un tueur, de l’absence d’Angela et de celle des inutilisés Les meurtres de fantômes l’ont emportée. (Et n’oubliez pas de lire le récapitulatif final ici.)

TVLINE | Est-ce toujours Tariq qui a tué Ghost, Tasha en étant responsable? Expliquez-moi quand l’idée de comment le spectacle se terminera vous est venue.

Eh bien, en termes de règles de super-héros et de Shakespeare, Kim Roots, vous savez que cela devait être Tariq ou Tasha, non? Parce qu’il n’y a pas… tu ne peux pas… Je veux dire, qui d’autre pourrait le tuer?! [Laughs] Maintenant que Kanan est mort, il n’y avait plus personne d’autre, et je pense que le public serait venu chez moi et l’avait incendiée s’il s’agissait de Tommy. Pouvez-vous imaginer ce que les gens auraient ressenti? Oh, tellement volé. Alors, volé. Donc, oui, ça allait revenir à eux deux à coup sûr. Et puis en termes de rupture, je me sentais comme à la fin de la journée – et cela peut être une misogynie intériorisée, alors tenez bon – je ne pensais pas que ce serait satisfaisant pour le public que Tasha le tue, étant donné juste que Ghost l’aurait vue venir. Elle n’avait aucun amour pour lui à ce moment-là, et donc j’avais l’impression que Tariq était la seule personne qui aurait pu se rapprocher suffisamment… parce que Ghost ne comprenait pas ce qu’il avait fait, tout autant de fois, vos parents ne comprennent pas ce qu’ils vous ai fait… Je veux dire, la décision ultime de tuer Ghost est la sienne. C’est elle qui dit: “Je vais l’arrêter”. Tariq dit: “Comment?” Tariq ne propose pas cela tout seul. Elle le met dans la situation. Ils sont tous les deux coupables de meurtre en quelque sorte, n’est-ce pas? C’est juste que parce qu’elle l’a mis en place, elle est au moins coupable de complot.

TVLINE | Que devient Yaz? Où finit-elle?

Avec grand-mère. Avec Estelle.

TVLINE | Qui n’a payé le loyer que pendant un an, alors je suppose qu’ils le comprendront dans un an.

À quel point était-ce formidable de voir Jeffrey Owens? N’était-il pas fabuleux?

TVLINE | Il était génial. Mais ce n’était pas surprenant – vous avez toujours eu de bonnes guest stars.

Ouais. Je veux dire qu’il avait eu tout ce moment, tu te souviens?

TVLINE | Oui, Trader Joe’s. Je me souviens.

Ouais, le moment de Trader Joe. Il était donc temps de le ramener. Nous allons donc le ramener à nouveau à l’avenir.

TVLINE | J’ai entendu dire que vous avez abattu tous les résultats de tous ceux qui auraient pu tuer Ghost. Est-ce vrai?

Oui. Tout en une nuit. C’était très intense.

TVLINE | Quel a été votre deuxième favori après Tariq?

Tommy était incroyable. La performance de Joe, que personne ne verra jamais, était incroyable. C’était incroyable. Mais vous savez, nous n’allions pas demander à Tommy de le faire. Donc, aucun des acteurs ne savait qui allait le faire à ce moment-là, alors ils donnaient tous à 100%, parce qu’ils ne savaient pas.

TVLINE | Et vous ne seriez jamais tenté d’aimer, de les mettre sur une bobine de scènes supprimées ou quelque chose comme ça?

J’adorerais, si Starz me le permettait. Je ne gagne pas toujours celui-là, tu sais?

TVLINE| Y a-t-il quelqu’un que vous vouliez ramener pour la finale que vous ne pouviez pas? Ou y a-t-il une scène que vous vouliez tourner dans la finale qui n’était tout simplement pas viable? Aviez-vous quelque chose sur votre liste de souhaits?

C’est une si grande question que personne ne m’a posée. Allez, Kim Roots. Tape m’en cinq. J’aurais aimé pouvoir en avoir plus, je suppose … ça aurait été bien d’avoir un peu plus de Victor Garber, parce que j’ai l’impression que Simon est toujours aussi délicieux. Vous savez, certains de mes personnages préférés – comme Ghost n’a pas vraiment eu de croix avec Kate avant sa mort. Cela aurait été bien. Oui, j’ai tous ces personnages préférés que je n’ai pas pu revoir.

TVLINE | Avez-vous déjà été tenté de faire revenir Lela Loren pour la finale, comme Kanan l’a fait?

Eh bien, elle est revenue pour la partie de Ghost de la finale, le [Episode 10] partie, mais elle n’avait pas de relation avec Tariq, donc cela n’aurait pas vraiment de sens:

TVLINE | Oui, mais cela n’a peut-être pas empêché d’autres spectacles de faire quelque chose de similaire.

Je sais, mais j’ai des trucs OCD bizarres, où j’essaie de ne pas croiser certaines choses.