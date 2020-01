Finale de la série Résistance, et plus encore! – / Film

Dans cette édition de Star Wars Bits:

Version de Chuck Wendig de la trilogie suite

Qu’est-ce que c’est que Project Luminous?

Un nouveau jeu Knights of the Old Republic en préparation?

Visitez un sous-sol sur le thème de Star Wars dans un manoir de Los Angeles

La finale de la série de Star Wars: Résistance

Un œuf de Pâques de Kobe Bryant dans Star Wars: The Clone Wars

Et plus!

Trilogie de suite de Chuck Wendig

Sur son blog personnel, Terrible Minds, l’auteur Chuck Wendig a écrit une série en trois parties sur ce à quoi ressemblerait la trilogie Star Wars Sequel s’il avait quelque chose à dire à ce sujet. L’auteur de la série Star Wars: Aftermath, ainsi que de la série Miriam Black et de Wanderers, souligne toutes les grandes et les moins bonnes choses sur The Force Awakens, The Last Jedi et The Rise of Skywalker tout en explorant le potentiel de ce qui aurait pu être. Voici un avant-goût:

“Solo et Chewie se présentent et disent, hé, oui, nous volons le Falcon. Finn et Rey décident de partir (parce qu’ils doivent échapper au Premier Ordre et aussi, allez, c’est Han Motherfucking Solo), mais cela signifie toujours échapper à un blocus du Premier Ordre. L’une des grandes compétences de Solo est la course au blocus, alors voyons ça – un retour à la forme. Et compliquons-les davantage – alors que le Falcon explose dans l’espace, Ren sent le navire. Et le saut dans le cadre est également le Guavian Death Gang et le Kanjiklub, tous deux attirés par la vue d’un ping faucon sur leurs radars spatiaux pratiques. Donc, vous obtenez une bataille spatiale folle car ils doivent faire voler le Falcon en cascade dans le chaos, en jouant les trois forces distinctes les unes des autres afin de se tirer à la place. Pendant ce temps, Hyperdrive ne fonctionne pas, donc Rey doit aider à résoudre ce problème, tout en montrant ses compétences mécaniques. “

Project Luminous

Ma ligne préférée dans Star Wars se trouve dans The Empire Strikes Back lorsque Yoda dit à Luke Skywalker: «Les êtres lumineux sont nous, pas cette matière brute.» Pour moi, cette ligne résume entièrement ce qu’est Star Wars – qu’il y a quelque chose de plus; quelque chose d’intangible qui transcende le physique.

Et puis il y a Project Luminous, l’initiative multimédia de longue date annoncée par les éditions Lucasfilm au New York Comic-Con de l’année dernière. Le projet couvrira des bandes dessinées, des livres et d’autres formes de médias pour raconter une histoire cohérente. Jusqu’à présent, nous savons que les auteurs de Star Wars Cavan Scott, Claudia Gray, Charles Soule, Daniel José Older et Justina Ireland sont impliqués et que l’histoire couvrira les bandes dessinées, les livres, les jeux vidéo et – peut-être – servira de rampe de lancement pour une nouvelle ère de films et de séries Star Wars.

Clayton Sandell – un journaliste d’ABC et un grand fan de Star Wars – a récemment tweeté que des détails sur le mystérieux projet seront dévoilés lors d’un événement spécial le 24 février. Une récente rumeur de Making Star Wars suggère que Project Luminous – et la prochaine saga Star Wars – se déroulera à une époque connue sous le nom de «The High Republic Era», qui se déroule 400 ans avant la saga Skywalker. Nous en saurons plus le 24 février, mais mon instinct me dit que cette initiative multimédia mettra en lumière les origines des Jedi et des Sith et plongera dans les secrets de la Force, semblable aux rumeurs précédentes sur le projet Game of Thrones créateurs David Benioff et DB Weiss travaillait. Yoda serait un spry 500, donnerait ou prendrait quelques années, et il est facile de voir comment son personnage pourrait jouer un rôle majeur dans cette nouvelle ère d’histoires de Star Wars.

Ré-imaginer les chevaliers de l’ancienne République

Poursuivant notre voyage dans le passé, notre ami Jordan Maison chez Cinelinx a entendu qu’un remake de Star Wars: Les Chevaliers de l’Ancienne République était en cours de développement. Développé par BioWare et publié par LucasArts, le jeu vidéo de rôle original de 2003 se déroule 4 000 ans avant la saga Skywalker. Un énorme succès à sa sortie, le jeu a engendré une suite tout aussi impressionnante de 2004, Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords. Selon les sources de Maison, le jeu n’est pas tant un remake mais une ré-imagination:

«Ce serait un projet des Chevaliers de l’Ancienne République qui intégrerait des éléments des deux premiers jeux afin d’apporter certaines choses dans le canon actuel de Star Wars.»

Compte tenu de la richesse du matériel de KOTOR qui a été réintroduit dans le nouveau canon, cela semble être un pari sûr et une victoire facile pour Disney / Lucasfilm, étant donné que les jeux originaux et leurs personnages sont si appréciés. Aussi amusant que j’ai eu avec Star Wars Battlefront II et Star Wars Jedi: Fallen Order, je suis prêt pour une expérience de jeu plus immersive et plus longue dans l’univers Star Wars.

La force est forte dans ce sous-sol

Grâce au Wall Street Journal, nous pouvons faire une visite virtuelle d’un incroyable manoir de Los Angeles avec un sous-sol de 5 000 pieds carrés sur le thème de Star Wars, rempli de répliques grandeur nature de Dark Vador, Yoda, Greedo et de tous vos créatures tapageuses et chasseurs de primes préférés. Il y a même un cinéma de style Death Star, parfait pour les projections de minuit du Star Wars Holiday Special. Si vous êtes intéressé, le manoir est disponible pour un modeste 26,5 millions de dollars et le propriétaire, un investisseur semi-retraité, est prêt à se séparer de sa collection Star Wars moyennant des frais supplémentaires.

Le podcast Blast Points débute en 2020 avec «Saga Year»

Les hôtes de Blast Points, Jason Gibner et Gabe Bott, célèbrent un film de la saga Star Wars – ceux sortis en salles aux États-Unis – chaque mois de l’année 2020, avec quelques surprises mélangées également. Leur premier épisode, bien sûr, examine de plus près l’épisode I: La menace fantôme. Ensemble, ils explorent les thèmes des messages du film et comment ils résonnent à travers la saga.

Assurez-vous également de consulter «Episode 202 – DARKSABER», dans lequel le duo dynamique discute de l’histoire du Darksaber – le sabre laser à lame noire principalement vu récemment dans The Mandalorian – et ce que l’avenir réserve à cette ancienne arme. Créé par Tarre Vizsla, le premier Mandalorien intronisé dans l’Ordre Jedi, le Darksaber est apparu pour la première fois en 2020 dans “The Mandalore Plot”, le douzième épisode de la deuxième saison de The Clone Wars.

The Star Wars: Resistance Season Finale

StarWars.com a un aperçu des coulisses de la finale de la série, “The Escape – Part 2”, y compris des concepts et des informations sur les navires de la Résistance qui apparaissent dans Star Wars: The Rise of Skywalker!

«Parmi les 14 000 navires qui arrivent avec Lando Calrissian sur Exegol dans Star Wars: The Rise of Skywalker, il y a le Fireball, le pilote de Jarek Yeager et le navire de Torra Doza», explique Pablo Hidalgo du Lucasfilm Story Group. L’équipe ILM a créé des versions photo-réelles de ces vaisseaux pour peupler la bataille spatiale du film, que nous sommes ravis de révéler ici. “

En parlant de résistance, Star Wars Explained est de retour avec 64 faits amusants, des œufs de Pâques, des connexions Legends et des références à trouver dans la deuxième et dernière saison de la série animée.

Star Wars: The Clone Wars comprend un œuf de Pâques de Kobe Bryant

CBR.com nous a rappelé que The Clone Wars a rendu hommage à Kobe Bryant avec le droïde K2-B4, un droïde aux couleurs violettes et dorées pour refléter la carrière de la superstar de la NBA avec les Los Angeles Lakers. Le nom du droïde a été inspiré par les initiales de Bryant et son numéro de maillot, 24. K2-B4, exprimé par Ashley Eckstein (qui exprime également Ahsoka Tano), est apparu pour la première fois dans le dix-huitième épisode de la troisième saison de la série, diffusée à l’origine sur 18 février 2011.

Nouvelle collection de vêtements Star Wars de son univers disponible dans les parcs Disney et dans la boutique Disney

Maintenant disponible dans les parcs Disney et dans la boutique Disney, la dernière collection de vêtements sur le thème de Star Wars de Her Universe propose des t-shirts, des joggeurs, des vestes et plus encore dans un style noir et blanc inspiré des années 90. Si vous n’êtes pas familier, Her Universe est une entreprise de mode et une marque de style de vie fondée par l’actrice et entrepreneure Ashley Eckstein, qui incarne Jedi Knight Ahsoka Tano dans la série animée Star Wars: The Clone Wars et Star Wars: Rebels.

Lando Calrissian (Skiff Guard Version) par Sideshow Collectibles

Désormais disponible en précommande, Sideshow Collectibles présente leur sixième figurine de Lando Calrissian (version Skiff Guard), comme on le voit dans Star Wars: Le retour du Jedi. Cette pièce incroyable comprend à la fois un portrait sans casque avec la ressemblance détaillée de l’acteur Billy Dee Williams et un portrait alternatif avec un casque et un masque non amovibles dans le cadre de son uniforme de garde complet. De plus, son costume est livré avec une paire de bottes et une ceinture en similicuir avec un étui pour son pistolet blaster DL-18 inclus. Calrissian est également livré avec une hache vibrante BD-1 Cutter supplémentaire et sept mains – assez pour escroquer tout arnaqueur avec qui il croise. Le chiffre est disponible pour 245 $ avec une heure d’arrivée estimée entre novembre 2020 et janvier 2021.

The Force is Strong avec Disneyland Paris Cast Members

Et enfin, pour célébrer le retour de Legends of the Force – A Celebration of Star Wars, les membres de la distribution de Disneyland Paris ont trouvé les sons de la musique emblématique de John Williams de la saga Star Wars dans leurs rôles quotidiens à travers la station. Découvrez ce petit hommage amusant ci-dessous:

