Finale de la série «Schitt’s Creek»: spécial en coulisses sur Pop TV

Les fans de Schitt’s Creek reçoivent un cadeau de séparation sentimental de Pop TV. Le réseau a annoncé jeudi qu’il diffusera une émission spéciale en coulisses pour l’émission immédiatement après la finale de sa série.

Intitulée Best Wishes, Warmest Regards: A Schitt’s Creek Farewell, la spéciale proposera des séquences inédites des six saisons de la comédie, notamment des cassettes d’audition, des accessoires de garde-robe, la table finale lue et plus encore. Il proposera également des interviews de la distribution, des créateurs, des journalistes et des fans de célébrités.

A Schitt’s Creek Farewell sera diffusé le mardi 7 avril à 8 h 30 et 7 h 30, avec la finale de la série prévue pour cette nuit à 20 h. Regardez un teaser émotionnel pour le spécial ci-dessus.

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* The CW’s Legacies prévoit un épisode musical pour plus tard dans sa deuxième saison. Comme le producteur exécutif Brett Matthews l’a déclaré à TV Guide, l’épisode 19 sera «une comédie musicale qui revisitera en quelque sorte nos héritages – l’héritage de la série, The Vampire Diaries et l’univers Originals».

* Elliot Fletcher (The Fosters, Shameless) a rejoint l’adaptation FX de Y: The Last Man dans le rôle régulier de la série de Sam Jordan, le meilleur ami de la rue intelligent du protagoniste Yorick, par Deadline.

* Julia, le drame de HBO Max sur la bien-aimée chef Julia Child, a officiellement décroché une commande pilote. Sarah Lancashire (Happy Valley) remplira le rôle titre, bien que Joan Cusack était à l’origine en pourparlers pour cela.

* La musique des Beach Boys fournira la base de Good Vibes Only, une dramatique de John Stamos (Fuller House) et de School of Rock Steve et Jim Armogida qui est en préparation chez HBO Max, rapports Deadline.