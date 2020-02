Finale de la série «The Good Place»: Take It Sleazy – Best TV Quotes

Dans l’esprit du Super Bowl dimanche, nous prenons un moment pour honorer le dialogue télévisé qui a marqué cette semaine.

Les émissions scénarisées et non scénarisées ont produit des lignes mémorables au cours des sept derniers jours, et nous avons encore une fois rassemblé les points forts de notre fonctionnalité Quotes of the Week.

Cette fois-ci, nous avons l’adoration des parents célibataires pour un certain hôte de Dancing With the Stars, une conversation déprimante dans un club de strip Vanderpump Rules, la critique négative de BoJack Horseman d’un film de comédie de 2011 et un monologue émouvant du pompier de Station 19 Travis.

Également en vedette dans le résumé de cette semaine: doubles doses de la finale de la série The Good Place, de la finale de la série Arrow et du dernier épisode de la finale de la série Superstore, ainsi que des extraits sonores du 9-1-1: Lone Star, Schitt’s Creek, les Grammys et plus.

Consultez la galerie ci-jointe – ou cliquez ici pour un accès direct – puis cliquez sur les commentaires et dites-nous si nous avons manqué l’un de vos favoris!

