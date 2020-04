Finale “Grey’s Anatomy”: Richard Surgery – Entretien avec James Pickens Jr.

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers à gogo pour jeudi L’anatomie de Grey. Si vous n’avez pas encore regardé, vous voudrez peut-être le faire avant de lire.

La finale de la saison 16 de Grey’s Anatomy, jeudi, a emmené les proches de Richard – et nous avec eux – dans des montagnes russes émotionnelles. Une minute, on lui a diagnostiqué la maladie d’Alzheimer; le lendemain, il avait une hanche remplacée comme antidote à l’empoisonnement au cobalt. En fin de compte, il a récupéré à la fois physiquement et mentalement, ce qui a complètement et totalement défait ses retrouvailles avec son ex-épouse Catherine. Ici, pour mettre les tourniquets de l’épisode en perspective pour TVLine, le membre original de la distribution James Pickens Jr.

TVLINE | Alors que cette histoire se déroule, saviez-vous que les téléspectateurs étaient bouleversés et inquiets pour Richard?

[Laughs] C’est un euphémisme. Je pense qu’après l’épisode de la semaine dernière, j’ai reçu plus de textos que je n’en ai au cours des 16 saisons au cours desquelles j’ai fait l’émission. Il semblait que mon téléphone explosait, juste avec des amis qui disaient: “Oh mon Dieu, que se passe-t-il?” Mais j’étais très reconnaissant.

TVLINE | Y a-t-il eu un moment où vous étiez inquiet – par exemple: «Attendez, ils me tuent?»

[Laughs] Vous savez, il n’y a aucune garantie dans cette affaire. Mais très tôt, quand [showrunner] Krista [Vernoff] a présenté cette histoire, l’une des premières choses qu’elle a dites a été: “Ne vous inquiétez pas – vous allez vous en sortir. Nous voulons juste vous faire savoir à quoi cela va ressembler. » Je pouvais donc expirer un peu.

TVLINE | Parlons de la fin de la finale. J’adore Richard avec Catherine, donc j’ai été déçu que la première chose qu’il a faite quand il est sorti de la chirurgie a été de la repousser.

Oui, il semblait que les blessures avaient commencé à guérir, mais ils sont tous les deux des gens si volontaires et si passionnés par ce qu’ils pensent – évidemment, cela se traduit par leur amour les uns pour les autres. Mais il se sentait vraiment trahi par elle. D’abord, elle le licencie, puis elle se retourne et achète cet hôpital qu’il tournait avec Karev. Maintenant, elle regrette ses actions, mais il se demande: “Est-ce juste parce que je suis malade?” Je ne pense donc pas qu’il lui donne un laissez-passer. Il est toujours assez énervé. Ça va prendre une minute pour surmonter tout ça.

TVLINE | Pourriez-vous voir Richard, dans sa colère, se tourner vers Gemma?

Ah, c’était un si grand arc. Jasmin [Guy] est un cher, cher ami à moi. Je dois la connaître depuis près de 40 ans, j’imagine. Mais si Richard n’est rien d’autre, je pense que c’est un homme intègre. Il a eu ses moments – il s’est égaré, à l’époque d’Ellis. Mais je pense qu’avec Catherine, c’est différent. Il l’aime vraiment. Gemma lui a fait sentir qu’il était toujours désirable, mais je ne pense pas qu’il voulait agir en conséquence. Je ne pense donc pas que cela se traduira par autre chose.

TVLINE | Depuis que le remplacement de la hanche de Richard l’a guéri de ses tremblements des mains, voyez-vous la chirurgie comme une partie de son avenir?

Je ne serais pas surpris s’il y revienne. C’est un homme qui aime le contrôle, et quand vous ne l’avez pas, c’est un endroit effrayant. Maintenant que les secousses ont disparu, il a revigoré. Pour qu’il puisse retourner à la chirurgie. Mais je pense que son vrai fort est l’enseignement. C’est là que son expérience a aidé à façonner les stagiaires et les participants à la série, et je voudrais les voir explorer à quoi cela ressemble maintenant.

TVLINE | Aviez-vous une idée de ce que la finale originale allait impliquer?

Je ne l’ai vraiment pas fait. Mais avec cette longue période de temps que nous avons maintenant – ce hiatus, faute d’un meilleur terme – je suis sûr que les scénaristes vont se cacher et trouver des trucs très intéressants. Je ne serais pas surpris de tout ce qu’ils ont en tête lorsque nous irons de l’avant. Ils ont beaucoup d’options pour jouer avec!

Pour savoir comment vous pouvez découvrir la finale de la saison prévue, directement de la showrunner Krista Vernoff, cliquez ici.