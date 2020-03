Finale «Journal d’un futur président», résumé de l’épisode 10 – «Système à deux partis»

C’est presque la fin de la sixième année pour Elena et elle est ravie de passer la journée à Tallahassee. (C’est pratiquement la Géorgie!) Même si cela peut être la finale de la saison 1, il y a beaucoup de fins heureuses pour les Cañero-Reeds. Voici ce que vous avez peut-être manqué lors de l’épisode du «système à deux partis» du journal intime d’un futur président.

Cet article contient des spoilers majeurs de la finale de Journal d’un futur président. Lisez à vos risques et périls!

Ilana Peña, Tess Romero, Charlie Bushnell, Selenis Leyva et Michael Weaver de «Diary Of A Future President» de Disney + | Morgan Lieberman / .

Elena et Sasha prévoient une fête au «Club 204»

Maintenant que ces filles sont à nouveau des meilleures amies, elles sont ravies de passer la journée dans la capitale de la Floride. Sasha dit même à Elena qu’elle prévoit une fête avec Jessie. Et ce n’est même pas l’anniversaire de quelqu’un!

Bobby, qui est toujours à la maison, prévoit de parler à Liam. Il veut être honnête, mais rien de ce qu’il veut dire n’est froid. Après avoir répété un peu dans la salle de bain, il envoie un SMS à Liam, lui demandant de parler.

Pendant ce temps, Gabi et Camila bavardent au travail. Cami essaie de dire à Gabi de donner une deuxième chance à Sam, mais elle lui répond en quelque sorte. Plus tard, Sam entre dans son bureau et demande à aller chez elle et à ramasser ses affaires. C’est bien, dit Gabi, il devrait juste passer maintenant parce que personne n’est à la maison.

Gabi réfléchit à l’idée de rompre avec Sam

Elena, Jessie et Sasha vont à une réunion avec des sénateurs quand ils sont arrêtés par “les Britanniques” et Melissa. Melissa demande si leur fête va être «sur invitation seulement» et Jessie répond rapidement oui. Ce n’est pas qu’ils ont accepté, cependant, dit Elena.

Ils entrent en réunion et Elena est presque immédiatement inspirée par un sénateur, qui plaide pour l’inclusion dans l’éducation. Elena pense: si elle peut être un chef, alors moi aussi. Elle et Sasha prévoient d’organiser leur propre fête dans la chambre d’Elena et tout le monde est invité.

Bobby envoie un SMS à Liam, lui demandant de se retrouver

Sam entre dans la maison de Gabi pour trouver Bobby chez lui, arpentant le salon. Bobby s’ouvre un peu, disant à Sam qu’il a des sentiments pour «quelqu’un». Sam le fait se sentir beaucoup mieux, et Bobby finit par confirmer sa rencontre avec Liam.

Alors, Bobby retourne à l’école et s’assoit avec Liam. Il s’excuse de s’être battu et quand Liam lui demande pourquoi ils se sont battus en premier lieu, Bobby dit qu’il est vraiment confus… à propos du tennis l’année prochaine. Liam le rassure que tout ira bien, mais Bobby est un peu vaincu qu’il n’a pas dit à Liam ce qu’il ressent.

Pendant qu’Elena est dans la salle de bain, elle rencontre le sénateur de la réunion. Elle est un peu frappée par les étoiles mais lui dit qu’elle est en train de mener le même combat. Le sénateur signe un autographe pour Elena, lui disant qu’ils ont besoin de plus de leaders comme elle dans le monde.

Ce soir-là, sa fête est un succès complet! Même les Britanniques rendent visite à la salle 206. Lorsque Sasha retourne dans sa chambre pour trouver les règles d’un jeu de société, elle trouve Jessie seule en pleurant. Même si Elena est tentée de partager une boisson avec son béguin, Joey, elle entre en 204 pour parler à Jessica.

Elena commence son combat pour l’inclusivité

Jessie ne pleure pas, dit-elle. Elle avait juste un eye-liner dans l’œil. Elena voit à travers cela et lui dit de venir à leur fête. C’est humiliant, dit Jessie. Mais ne vous inquiétez pas. Elena a un plan. (Elle gâche sa propre fête en demandant à un enseignant de la rompre. Jessie finit par sauver la situation en invitant tout le monde dans sa chambre.)

Pendant ce temps, Gabi rentre à la maison et Bobby avoue qu’il a raté un cours. Elle lui demande ce qui se passe et il dit que c’est “des trucs de gars”, mais Sam l’a beaucoup aidé. Ça doit être dur, demande Gabi. Comme si Sam remplace le père de Bobby? Bobby la rassure que c’est une chose distincte. Dans son jeu vidéo, pour passer au niveau supérieur, vous avez besoin à la fois d’anciennes branchies et de nouvelles branchies pour respirer deux fois plus d’oxygène. C’est un peu comme ça.

Gabi invite ensuite Sam en disant qu’elle aime toujours Robert, mais elle l’aime aussi. Et elle est à fond. Ils s’embrassent. Plus tard, ils se réunissent autour de la table en famille de quatre personnes célébrant la fin d’une année scolaire et le début d’un nouveau chapitre du journal d’Elena. Après tout, Elena entre en septième année. Quel est le pire qui puisse arriver?

