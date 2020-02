Finale «Love Is Blind» 15 mois après la fin de la production

HISTOIRES CONNEXES

Bien que Love Is Blind de Netflix soit dans l’actualité de la culture pop en ce moment, la série de rencontres peu orthodoxes a en fait été enregistrée il y a un certain temps. Mais comme le dit la populaire lecture des Écritures du jour du mariage (sorta), «L’amour est patient, l’amour est aveugle»…?

Dans la série Netflix, qui a débuté plus tôt ce mois-ci et sort sa finale le jeudi 27 février, les couples potentiels communiquent pendant 10 jours sans jamais en voir d’autres. Ce n’est qu’une fois qu’une proposition de mariage invisible a été faite que les deux parties peuvent se poser des yeux, avant de passer les 28 prochains jours à décider de se marier ou non.

Le candidat Damian Powers, qui a proposé à quelqu’un de la série, a récemment partagé avec Refinery29 que la production s’est terminée la saison du 15 novembre … de l’année 2018. Cela signifie que même si les amis et la famille qui ont participé aux réjouissances de mariage de tout couple Love Is Blind ont été au courant de leur statut de jeunes mariés, les bonnes nouvelles ne pouvaient pas être “diffusées à grande échelle” aux copains des collèges, aux coiffeurs, aux adeptes d’Instagram et autres jusqu’à ce que le drame relationnel se déroule sur Netflix ce mois-ci – 15 mois plus tard!

Comme le note Refinery29, cela contraste fortement avec la franchise Bachelor d’ABC, qui n’a qu’un délai de production d’environ trois mois.

Êtes-vous surpris d’apprendre pendant combien de temps Love Is Blind était en post-production? Ou êtes-vous trop obsédé par les verres à vin en métal opaque des couples?