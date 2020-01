Finn Wolfhard taquine le cadre des années 90 de «The Turning» et les effets pratiques de «Ghostbusters: Afterlife»

Finn Wolfhard devrait avoir une très grosse année ici en 2020, qui débutera ce week-end avec Floria Sigismondi Le tournant, une adaptation du Tour de la vis. Et plus tard dans l’année, bien sûr, Wolfhard joue dans Jason Reitman’s Ghostbusters: Afterlife, une suite des décennies plus tard au classique original qui semble se concentrer sur la famille de feu Egon Spengler.

Wolfhard a parlé de ces deux projets et plus dans une nouvelle conversation avec Kevin Smith sur SModcast de Smith, révélant une petite friandise intéressante sur The Turning, pour commencer.

Vous ne le sauriez pas en regardant la bande-annonce, mais The Turning n’est pas réellement en place de nos jours. Ce n’est pas non plus le genre de pièce d’époque qui se déroule dans un passé lointain.

Wolfhard a expliqué à Smith:Il se déroule dans les années 90. Eh bien, ils ne disent jamais que ce sont les années 90. Il a une excellente bande-son. Ils ont de la bonne musique des années 90. “

The Turning, produit par Steven Spielberg d’Amblin, qui met également en vedette Mackenzie Davis et Brooklynn Prince, sortira en salles le 24 janvier 2020.

Quant à Ghostbusters: Afterlife, il a ouvert la voie à 10 juillet 2020et Wolfhard a expliqué à Smith que la bande-annonce n’égratignait presque pas la surface de ce que nous attendons.

“Vous n’avez pas encore vu les gros trucs”, a expliqué Wolfhard, se référant à la première bande-annonce comme étant “très superficielle”. Il a également taquiné l’approche pratique de Reitman.

“Il y a beaucoup d’effets pratiques“, Wolfhard a déliré sur Afterlife. “Et beaucoup d’effets que vous pensez être CGI ne sont pas, dont j’étais si heureuse de faire partie. »

La distribution originale reviendra dans le tout nouveau film de cet été.