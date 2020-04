Fiona Apple entre dans Louis C.K. Dans une nouvelle interview

Fiona Apple se lance dans Louis C.K. dans une interview faisant la promotion de son nouvel album, “Fetch the Bolt Cutters”.



La chanteuse Fiona Apple a dénoncé le comédien Louis C.K. dans une nouvelle interview avec Vulture, disant qu’elle se sent volée par son manque d’excuses substantielles.

Brad Barket / .

«Je sais qu’il a un si bon cerveau et il comprend pourquoi il a fait cette merde. Je me sens volé qu’il ne nous donne pas ce qu’il en pense », a déclaré Apple. “Et le fait qu’il se plaint de l’argent qu’il a perdu, et cette blague fatiguée de” Hé, comment va tout le monde pour 2020? ” Est-ce que tout le monde a passé une excellente année? »C’était une mauvaise blague quand elle a été faite la première fois, mais ce n’est même pas une blague. La seule chose que je dirai à propos de cette situation, c’est que les femmes qu’il a harcelées continuent d’être harcelées par ses petits frères. Par les petits Louis Bros. Va te faire foutre, Louis bros. Et le baiser pour ne pas l’avoir reconnu. Et pour mémoire, il ne s’est pas excusé. “

C.K. a été l’un des premiers noms évincés lors de la montée du mouvement #MeToo, accusé d’inconduite sexuelle par un certain nombre de femmes.

Apple a poursuivi en élargissant le sujet: “Je ne peux pas vous dire combien d’hommes m’ont conseillé de ne pas m’excuser parce que” cela vous fait paraître faible “. [Louis] a récemment dit quelque chose comme: «Les femmes sont vraiment douées pour avoir l’impression qu’elles vont bien quand elles ne le sont pas.» Et c’est vrai, mais ne vous foutez pas de leur inconfort et de leur non-accord, ce n’était pas exactement ce que vous a fait descendre. Je suis une personne très indulgente. Mais je ne peux pas pardonner à quelqu’un qui ne peut pas reconnaître ce qui doit être pardonné. »

Cette semaine, Apple a sorti son premier album, Fetch The Bolt Cutters, depuis son album de 2012 acclamé par la critique, The Idler Wheel. Le nouvel album est une œuvre d’art puissante, honnête, qui demande une écoute en 2020.

[Via]

.