Fiona Dourif jouera “Rat Woman” dans la nouvelle adaptation CBS de “The Stand”

Nous sommes de grands fans de Fiona Dourif (Curse of Chucky, Cult of Chucky) ici sur BD, et nous sommes ravis d’apprendre cette semaine qu’elle jouera dans l’adaptation de CBS All Access “Le stand. “

En parlant avec Syfy, Dourif a révélé qu’elle jouait “Rat Woman”, une nouvelle version de “Rat Man” de Stephen KingLe roman de, qui a été joué par Rick Aviles dans la minisérie originale.

“Je joue à Rat Man … vous vous souvenez de Rat Man? Rat Man est maintenant Rat Woman », a déclaré Dourif à la chaîne. «J’ai lu le livre et regardé la mini-série. J’adore The Stand. “

Josh Boone (qui à un moment donné allait adapter le roman de 1978 en tant que long métrage) a à la fois co-écrit et réalisé la série de 10 épisodes, à laquelle King lui-même a contribué une nouvelle fin.

La série donnera vie à la vision de King d’un monde décimé par la peste et impliqué dans une lutte élémentaire entre le bien et le mal. Le sort de l’humanité repose sur les épaules fragiles de la mère de 108 ans, Abagail, et d’une poignée de survivants. Leurs pires cauchemars sont incarnés par un homme au sourire mortel et aux pouvoirs indicibles: Randall Flagg, l’homme noir.

«The Stand» est attendu fin 2020.