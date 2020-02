Fionn Whitehead, Tom Goodman-Hill et Jill Halfpenny – HITC

À l’intérieur de l’épisode 4 de la saison 5 de la saison 5, le talent arrive.

Le casting d’Inside No. 9 saison 5 épisode 4 est sacrément impressionnant.

Là encore, nous nous attendons à rien de tel de la série d’anthologie de la comédie sombre de Reece Shearsmith et Steve Pemberton.

Il est arrivé sur les écrans en 2014, faisant tourner chaque semaine une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages. Au fil des ans, le spectacle de Reece et Steve s’est construit une réputation admirable, résultant en un tourbillon de noms passionnants qui sautent à bord à chaque saison.

Lorsque le lien principal entre vos histoires est aussi large que le chiffre neuf, vous avez beaucoup à travailler et beaucoup de place pour la créativité. Nous avons vu des épisodes incroyables tout au long de sa durée de vie, avec l’inspiration provenant d’Alfred Hitchcock et au-delà.

Les fans apprécient pleinement la saison 5, qui a encore une fois donné à un éventail de talents la chance de s’amuser dans ce monde loufoque. Dans l’épisode 4 – intitulé «Misdirection» – nous avons sans doute l’ensemble le plus impressionnant à ce jour.

Inside No. 9 Saison 5 Episode 4 Cast

Comme souligné par IMDb, les membres de la distribution Inside No. 9 saison 5 épisode 4 sont répertoriés ci-dessous:

Steve Pemberton comme Willy Wondo

Reece Shearsmith en tant que Neville Griffin

Jill Halfpenny en tant que Jennie

Fionn Whitehead en tant que Gabriel

Tom Goodman-Hill comme DI Hewson

Maintenant, prenons le temps de mettre en évidence les invités exceptionnels de cette semaine plus en détail…

Fionn Whitehead dans «Misdirection»

Fionn Whitehead a joué dans un film de 2017 dont vous avez peut-être entendu parler…

Bien sûr, vous en avez entendu parler! L’acteur anglais de 22 ans a marqué le rôle principal de toute une vie dans Dunkerque de Christopher Nolan. En réfléchissant à la carrière de Nolan, il a eu des goûts de Christian Bale, Leonardo DiCaprio et Matthew McConaughey jouant des rôles principaux dans ses films. Nous imaginons que Tommy a été l’une des parties de l’année les plus recherchées, mais Fionn l’a compris et a fait un travail formidable.

Il joue dans Inside No. 9 en tant que Gabriel mais est apparu dans d’autres émissions de télévision, notamment Queers (il a joué Andrew), Lui (Lui) et des films comme Black Mirror: Bandersnatch (Stefan Butler), The Children Act (Adam Henry), Roads ( Gyllen) et Port Authority (Paul).

Après son apparition dans cette comédie noire britannique bien-aimée, il devrait jouer dans Voyagers, Don’t Tell A Soul et The Duke.

Fionn Whitehead assiste à la première de «Roads» au Kino International le 8 mai 2019 à Berlin, en Allemagne.

L’intérieur du numéro 9 marque Tom Goodman-Hill

Dans la partie de DI Hewson, nous avons Tom Goodman-Hill.

L’artiste anglais de 51 ans ne sera pas étranger aux amateurs de télévision, ayant joué dans des personnages comme Silent Witness (il a joué AC Tim Holloway), Humans (Joe Hawkins), M. Selfridge (M. Grove), Ideal (PC ), The Secret Agent (AC Stone), Case Sensitive (Steve Harboard) et plus encore.

Ce n’est pas tout la télévision pour Tom. Il a joué dans des films tels que The Rizen (numéro 37), Everest (Neal Beidleman), Residue (Keller), The Imitation Game (Sergeant Staehl) avec Benedict Cumberbatch et Chalet Girl (Les).

Pour l’avenir, il a confirmé qu’il incarnerait Frank Crawley dans l’adaptation 2020 de Rebecca de Daphne Du Maurier réalisée par Ben Wheatley (Free Fire) et avec Lily James et Armie Hammer. Nous avons vraiment hâte à celui-là!

Tom Goodman-Hill assiste à la soirée de presse pour la production de «Limehouse» de The Donmar au Hospital Club le 8 mars 2017 à Londres, en Angleterre.

Pleins feux sur Jill Halfpenny

Les amoureux de Waterloo Road se souviendront de Jill Halfpenny pour le rôle d’Izzie Redpath de 2007 à 2008.

Ici, elle joue le personnage de Jennie.

L’actrice anglaise de 44 ans a une gamme impressionnante de travaux télévisés à son actif, ayant joué dans Liar (Jennifer Robertson), Dark Money (Sam), Year of the Rabbit (Flora Wilson), Three Girls (Julie Winshaw) , Dans le club (Diane), Humans (Jill Drummond) et Babylon (Davina).

Les fans d’horreur seront également intéressés de savoir qu’elle était dans l’excellent film Ghost Stories de 2017 (Peggy Van Rhys – voix) avec Martin Freeman.

Ainsi, l’épisode 4 a clairement un autre casting fracassant.

