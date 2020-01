‘Firefly Lane’ Saison 1 sur Netflix: tout ce que nous savons jusqu’à présent

Firefly Lane devient rapidement l’une de nos séries les plus attendues sur Netflix en 2020. Voici une ventilation de tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la saison 1 de Firefly Lane, y compris les dernières mises à jour que nous mettrons à jour jusqu’à ce que la saison 1 arrive sur Netflix. .

La série a été annoncée pour la première fois en février 2019 lorsqu’il a été annoncé que Netflix commanderait 10 épisodes.

De quoi parle la série et sur quoi est-elle basée?

Firefly Lane est une adaptation du roman de l’auteur prolifique Kristin Hannah qui est également derrière Winter Garden, The Nightingale et The Great Alone.

Le livre lui-même a été publié pour la première fois en 2013, mais a depuis été réédité accompagnant un logo Netflix. Bien que la lecture du livre ne soit pas nécessaire avant de plonger dans la série, il est bien recommandé étant donné qu’il s’agit d’un best-seller du New York Times et de nombreux prix. Il convient de noter que le livre est le premier de deux livres avec Fly Away étant le livre numéro 2 et pourrait être couvert dans une autre série.

La série elle-même se déroule au milieu des années 1970 et suit l’histoire de la maturité qui s’étend sur trois décennies. Il se concentre principalement sur Kate Mularkey et Tully Hart et leur relation depuis sa création jusqu’à aujourd’hui.

Voici comment Netflix décrit le projet:

Basé sur le livre le plus vendu du New York Times, Firefly Lane est l’histoire radicale de deux meilleurs amis inséparables et de leur lien complexe et durable, s’étalant sur quatre décennies tumultueuses.

Qui est derrière Firefly Lane?

Le studio de production derrière le spectacle est Brightlight Pictures qui est bien connu pour ses diverses adaptations que ce soit sous forme de télévision ou de films.

Leurs plus grands titres à leur actif incluent The Good Doctor qui est diffusé sur ABC, Descendants for Disney Channel et quelques projets Netflix, y compris l’adaptation de Stephen King en 1922 et Haters Back Off!.

Parmi les talents derrière la caméra, il y a Maggie Friedman qui sert de showrunner pour la série. Les projets précédents de Maggie incluent Eastwick pour ABC, Witches of East End pour la vie et, plus récemment, No Tomorrow pour The CW.

Où est Firefly Lane en production?

En octobre 2019, la série est toujours en cours de tournage et le tournage a commencé le 29 septembre.

En septembre 2019, Katherine Heigl s’est rendue sur Instagram pour partager quelques coulisses où elle était en maquillage arborant un changement de couleur de cheveux.

En janvier 2020, la série tournait toujours avec plus de prises de vue à Vancouver qui devraient se terminer le 21 janvier 2020.

Qui joue dans la saison 1 de Firefly Lane?

La liste des acteurs s’est régulièrement constituée tout au long de 2019 avec de fantastiques ajouts de casting.

L’un des premiers castings était pour l’un des personnages principaux de Tully Hart. Katherine Heigl est surtout connue pour son passage sur les costumes. Les informations proviennent du compte See What’s Next de Netflix.

. @ KatieHeigl jouera dans #FireflyLane, une nouvelle série basée sur le livre bien-aimé, comme Tully Hart: une force de la nature portant encore les cicatrices d’une enfance traumatisante dont la grâce salvatrice est sa meilleure amie, Kate, avec qui elle partage une inébranlable lien au cours de quatre décennies pic.twitter.com/snnkhFJ5q4

– Voir la suite (@seewhatsnext) 10 juillet 2019

Il est important de noter que pour les personnages principaux, trois acteurs ont été choisis pour représenter les trois décennies.

Pour Tully, Londres Robertson jouera Tully dans les années 1970, Ali Skovbye dans les années 1980 et bien sûr, Katherine Heigl comme l’aînée.

Pour Kate Mularkey, Sarah Chalke (Scrubs) a été choisie comme la version la plus âgée avec Roan Curtis (The Magicians) comme la version la plus jeune.

En août, d’autres ajouts à la distribution ont été annoncés, notamment Beau Garret et Sarah Chalke.

Un certain nombre d’annonces de casting ont été faites en septembre 2019 avec Ali Skovbye, Roan Curtis, Yael Yurman, Jon Ecker et Brandon Jay se joignant au casting.

Fin octobre 2019, la star de Once Upon A Time, Quinn Lord, a été annoncée dans la série jouant le rôle de Young Sean. «Older» Sean sera joué par Jason McKinnon.

Quinn Lord (@quinnlord) fait partie de la prochaine série #FireflyLane Netflix Original. pic.twitter.com/a8Ht1Swkro

– Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 24 octobre 2019

En novembre 2019, il a été annoncé que Chelah Horsdal rejoindrait le casting. Ses crédits incluent The Man in the High Castle sur Amazon, Hell on Wheels d’AMC, You Me Her et When Calls the Heart.

Nouvelles de casting pour #FireflyLane! Chelah Horsdal (@chelahhorsdal) jouera le rôle de Margie Malarkey! pic.twitter.com/0muLxxRC96

– Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 9 novembre 2019

En janvier 2020, nous avons appris que Jon-Michael Ecker jouera le rôle de Max Brody. Jon est déjà apparu dans Narcos sur Netflix et a également figuré dans Queen of the South.

Jon-Michael Ecker (@jon_ecker) devrait apparaître dans la prochaine Firefly Lane sur Netflix. Il jouera le rôle de Max Brody et a déjà été vu dans Narcos et Queen of the South de Netflix. pic.twitter.com/L8x4SG7Bqm

– Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 12 janvier 2020

Où est filmée Firefly Lane?

Grâce à quelques yeux d’aigle sur Twitter qui se tiennent au courant des lieux de tournage, nous savons que les segments intérieurs sont tournés à Vancouver, au Canada, au studio The Ironworks.

Certains segments extérieurs ont été repérés en train de filmer à Nelson et Homer qui est également à Vancouver.

Je vous remercie! C’est Firefly Lane là-bas aujourd’hui!

– What’s Filming (@WhatsFilming) 9 octobre 2019

@WhatsFilming @yvrshoots Donc, la photo du tournage d’hier #FireflyLane. Un flash-back sur le jour de la manifestation des années 60 et 70 pic.twitter.com/BPnq6LjK7C

– NewWestBoyⓂ️ (@ 66mitchell) 24 septembre 2019

Le tournage s’est poursuivi en novembre et d’autres tournages ont eu lieu au 700, rue Hamilton, le 12 novembre.

#FireflyLane avec Katherine Heigl de retour à CBC Vancouver le mardi 12 novembre prochain.

Merci @mariimaki https://t.co/tBTwvgPXjs

– Hollywood North Buzz – YVRShoots (@yvrshoots) 8 novembre 2019

Quand Firefly Lane sera-t-il sur Netflix?

La date de sortie de Firefly Lane n’a pas encore été confirmée, à part le fait que Netflix a donné une large date de sortie en 2020.

En attendant, si vous cherchez une autre adaptation du roman de Netflix à venir, Netflix adapte également Hillbilly Elegy qui pourrait être lancé dans un délai similaire à Firefly Lane.

Avez-vous hâte de Firefly Lane sur Netflix? Faites le nous savoir dans les commentaires.