‘First Dates Cruise’ revient au port avec 7,3% en moyenne dans sa première édition

Le navire de «First Dates Crucero» revient au port après une première édition d’amour, de retrouvailles, d’anniversaires et de premières fois. Le show de rencontres de Cuatro a été présenté en début d’année avec cette variante produite en haute mer qui, en outre, a présenté comme une grande nouveauté l’émission de deuxièmes rendez-vous au-delà du dîner habituel au restaurant de Carlos Sobera. Une idée originale de notre télévision jamais réalisée dans d’autres pays où le format produit par Warner Bros. est diffusé.

L’équipage de «First Dates Cruise»

‘First Dates Crucero’ termine sa première édition avec une part moyenne de 7,3% et 1 039 000 téléspectateurs. Le bateau d’amour s’est essoufflé au cours des semaines, mais reste reste bien au-dessus de la moyenne de Cuatro pendant ses mois d’émission: Janvier (5,8%), février (6,1%) et mars (5,6%, au moment de la publication de ce bilan). L’équipe formée par Lidia Torrent, Matías Roure, Yulia Demoss et Cristina et Marisa Zapata dépasse la diffusion originale même si elle n’a pas été diffusée de la façon dont elle a été conçue à l’origine.



Maximum dans sa première

Le Love Cruiser a mis les voiles le 13 janvier 2020 et en moyenne saison maximale avec une part de 10% et 1 416 000 téléspectateurs. Il s’agit de la seule tranche à avoir obtenu le double chiffre depuis lors, ‘First Dates Crucero’ est en baisse, perdant -1,8 point au cours de sa deuxième semaine. Le le résultat est égal au minimum de la saison enregistrée dans le huitième programme avec 5,9% part d’écran et 808 000 téléspectateurs, bien que ce dernier chiffre s’améliore légèrement avec 993 000 téléspectateurs.

Audiences de la première édition de «First Dates Cruise» à Cuatro

Numéro de programme

Date

Spectateurs

Partagez

1

13/01/2020

1 416 000

10%

2

20/01/2020

1 187 000

8,2%

3

27/01/2020

1 206 000

8,4%

4

02/03/2020

979 000

7,1%

5

02/10/2020

1 012 000

7.4%

6

17/02/2020

1 041 000

7,5%

7

24/02/2020

926 000

6,9%

8

03/02/2020

808 000

5,9%

9

03/09/2020

818 000

6%

10

16/03/2020

993 000

5,9%

Moyenne

Janvier mars

1 039 000

7,3%

