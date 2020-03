Fivio Foreign est de retour avec “Wetty”

Il est généralement admis que Fivio Foreign était le prochain de la scène de rap bouillonnante de New York, une fois que Pop Smoke a obtenu son éclat. Bien sûr, la mort de Pop a jeté une clé dans les choses, et Fivio a certainement été affecté en tant que collègue de rap à New York. Néanmoins, il a continué à travailler, même à travers une pandémie, le rappeur a traversé aujourd’hui avec un tout nouveau single, “Wetty”. L’enregistrement a été publié sous forme audio, mais a également reçu rapidement un traitement vidéo, que vous pouvez regarder ici. La chanson raconte les mésaventures de la compagne de Fivio, qui commence par rencontrer une dame dans l’épicerie fine, avec un rythme en plein essor qui correspond parfaitement à la tendance du jour de forage à New York.

La chanson n’est qu’une autre fuite du prochain EP du rappeur, dont la sortie est prévue le mois prochain. “Wetty” suit également les talons d’un grand remix “Big Drip”, avec des goûts de Quavo et Lil Baby. Il est sûr de dire que Fivio a toutes les bonnes personnes dans son coin et est sur la voie rapide du succès. Mais, si vous ne savez toujours pas qui il est, consultez notre fonctionnalité Tout savoir ici.

Êtes-vous fan? Découvrez la nouvelle chanson et faites-le nous savoir.

Paroles Quotable

Elle aime: “Comment vous réunissez vos mots si parfaitement?”

Salope, je joue au Scrabble

Je joue juste avec ces salopes

Je plonge et je barboter

Ils n’ont pas de bœuf avec toi, fille

Ils ont juste besoin d’une raison pour vous taguer

.