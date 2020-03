“Flack” annulé à Pop – Pas de saison 2

Voici une situation qui mettrait au défi même le gourou des relations publiques de Flack, Robyn: Pop a annulé la dramatique juste avant la première de la saison 2.

Selon notre site soeur Variety, le réseau câblé a également tiré sur Florida Girls, qu’il a renouvelé pour la saison 2 en octobre 2019, et Best Intentions, une comédie de passage à l’âge adulte d’American Pie’s Adam Herz. Les meilleures intentions n’avaient pas encore été diffusées sur Pop.

Les studios derrière la série pourront les acheter sur d’autres réseaux.

Les annulations signifient que seuls Un jour à la fois et Schitt’s Creek restent sur l’ardoise de la série scénarisée de Pop. Mother Mary, un pilote de comédie de Rachel Bloom de Crazy Ex-Girlfriend qui réinvente l’histoire de la Vierge Marie: “Que se passerait-il si l’humain le plus irresponsable et le plus paresseux de la Terre était imprégné d’une conception immaculée?”

Flack devait revenir le vendredi 13 mars pour la saison 2.

“Nous sommes extrêmement déçus de la décision de Pop de ne pas aller de l’avant avec les meilleures intentions”, a déclaré un porte-parole de A + E Studios, qui produit les meilleures intentions. “Nous avons pleinement confiance en notre équipe créative et nous achetons activement la série à d’autres points de vente.”

Avez-vous des sentiments forts concernant l’avenir de Flack, Florida Girls et / ou Best Intentions? Assurez-vous de nous le faire savoir dans les commentaires!

X