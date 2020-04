Flans tiendra un concert bénéfice virtuel pour ses 35 ans d’expérience

Flans tiendra un concert bénéfice virtuel pour ses 35 ans d’histoire | Instagram

Le célèbre groupe Flans effectuera une concert pour ses 35 ans de trajectoire, qui sera virtuel y donnera les gains Ils seront destinés au personnel médical qui a le plus contribué à cette crise actuelle.

Le concert est nommé d’après l’une des chansons les plus célèbres du groupe, Aujourd’hui pour toi, demain pour moi, Et ils chanteront des chansons qui deviennent une aide à la force médicale mexicaine.

Les Flans avaient prévu présentez-vous le passé 25 mars dans le Total Play Forum, mais toutes ses présentations pour ses 35 ans ont dû être reporté pour la même situation.

Les sièges ont été entièrement vendus et nous allions même ouvrir une deuxième date, nous avons maintenant ce concert virtuel, dans lequel nous présenterons le thème “ Tout ferait pour vous ”, dans cette nouvelle façon de communiquer qu’il a aussi sa propre chose ”, a déclaré le chanteur. .

C’est pourquoi les membres ont décidé de célébrer en faisant un concert virtuel, qui bénéficiera aux médecins et infirmières.

Ilse, l’un des membres, est celui qui a partagé que cet événement se streaming et chacun y participera depuis son domicile.

Les gens peuvent faire un don de 75 à 1 000 pesos, et tous les bénéfices seront versés à nos médecins, infirmières et personnel, qui ne sont pas protégés en raison du manque de fournitures “, a-t-il écrit.

De cette façon, avec leur voix, ils ont comme objectif principal distraire et rassurer votre public dans des situations difficiles, comme celle qui dure depuis quelques semaines maintenant.

Il convient de mentionner qu’actuellement Ivonne ne fait pas partie du groupe et ils s’appellent seulement Ilse et Mimi, mais même ainsi, ils continuent de se produire en concert avec tous leurs plus grands succès.

La présentation que les Flans préparent sera la suivante. 2 mai heures 20 h 00.

.