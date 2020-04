«Flash» Photos Saison 6 Episode 16: Sue revient, [Spoiler] Kidnappé

Le Flash obtient une explosion effrayante du passé lorsque le drame CW revient avec son premier nouvel épisode en cinq semaines.

Dans l’épisode “So Long and Goodnight”, diffusé le mardi 21 avril à 8 / 7c, Black Hole engage la poupée Rag Doll suuuuuper-bendy (star invitée de retour Troy James) pour tuer Joe. Mais quand Joe refuse de se diriger vers WITSEC et de cesser d’enquêter sur Carver (star invitée Eric Nenninger), il apparaît – comme on le voit dans ce premier lot de nouvelles photos épisodiques dans ce qui semble loin, beaucoup trop long – que quelqu’un de très proche et cher à la le meilleur flic atterrira dans le réticule de la mystérieuse organisation.

Ailleurs dans le premier épisode qui a suivi une longue pause, Ralph, tout en enquêtant sur Carver avec Cisco, rencontre à nouveau Sue Dearbon (star invitée de retour Natalie Dreyfuss), tandis qu’Iris se méfie d’Eva.

Sur ce dernier front, les fans de Flash peuvent-ils compter sur Barry se rendant compte tôt ou tard que sa «femme» est un poseur? “Oui – le public n’aura pas à attendre la fin de la saison pour que cela se produise”, a déclaré le réalisateur Eric Wallace à TVLine. “Cependant, apprendre la vérité sur Mirror-Iris aura des conséquences tragiques”, a-t-il averti. “Des conséquences qui enverront la saison dans une nouvelle direction encore plus dangereuse pour Team Flash.”

En d’autres termes, les fans de WestAllen, “Barry et Iris sont, en effet, sur le point de vivre le mois le plus difficile de leur mariage jusqu’à présent”, a déclaré Wallace.

En raison de la fermeture de la production liée à une pandémie, The Flash proposera quelques épisodes courts avec la saison 6, avec Stargirl de DC prêt à revendiquer la première place mardi le 19 mai.

Vous voulez plus de scoop sur Flash ou pour tout autre spectacle? Envoyez un e-mail à InsideLine@tvline.com et vous pouvez répondre à votre question via Matt’s Inside Line.