‘Flash’ Recap Saison 6 Episode 16 – Barry a-t-il sauvé Joe de la poupée de chiffon?

Cette semaine sur The Flash, Barry avait besoin de surveiller sa vitesse. Mais quand le devoir de super-héros l’a tiré dans plusieurs directions, qui a-t-il finalement laissé tomber?

Alors que Carver faisait ricper Rag Doll sur Joe West, Singh a supplié son meilleur flic de se cacher dans WITSEC – mais Joe a refusé, se sentant sur le point d’obtenir les marchandises du titan technologique et ses liens avec Black Hole. Mais bien sûr, Joe meurt presque quand, au cours d’un trajet, sa voiture accélère et refuse de freiner. Heureusement, il se jette par la portière du conducteur avant qu’elle ne s’écrase et explose dans un mur.

Pendant ce temps, dans le Mirrorverse, Iris s’est «adaptée» à un point tel qu’elle peut désormais comprendre les moniteurs et ce qui ne l’est pas, alors elle partage avec Eva son idée d’entrer en contact avec Barry, son mari, qui, en tant que The Flash, devrait être capable de vibrer et de les enregistrer. Eva s’achète un peu de temps en simulant l’épuisement, avant de s’éloigner pour charger Mirror Iris de vider le Flash de son pouvoir de plus en plus précieux.

Joe fait griller Sunshine au CCPD tandis que Barry examine les preuves de la scène de l’accident. Et juste au moment où Barry se rend compte que Rag Doll était derrière l’accident, nous voyons le méchant bendy se dégager d’une boîte à dossiers dans la salle d’interrogatoire et bondir sur Joe. Joe sort quelques balles que Rag Doll parvient à renvoyer au policier. Barry accélère vers la scène… mais bafouille juste au moment où la deuxième balle échappe à son emprise et aile l’épaule de Joe.

De retour à STAR Labs, Joe résiste à l’appel, mais Barry insiste pour qu’il reste sur place pour le moment – et peut-être reconsidère l’option WITSEC. Joe devient agité en regardant une photo de Carver, alors il gifle son badge en privé et se dirige vers sa proie mano a mano. Lorsque Carver glisse et révèle qu’il a embauché Rag Doll, Joe sort son téléphone qui les a enregistrés et imagine qu’il a Carver mort de droit. Carver, hélas, appuie sur un bouton de sa montre qui envoie un DMP qui efface le fichier audio sur le téléphone de Joe. “Quoi que vous pensiez que j’ai fait, c’est un million de fois pire”, se réjouit Carver. «Je peux éliminer n’importe qui, n’importe où» – y compris, dit-il, Joe, Cecile et même leur petite fille, à ce moment-là, Joe frappe le directeur en sortant.

Au Citizen, Allegra s’inquiète des attaques contre Joe et Cécile pouvant être une cible lorsque Rag Doll apparaît, KOs Allegra et Nash, et enlève Cecile. En suivant le téléphone de Cécile, Barry l’accompagne, lui et Joe, vers l’endroit. Alors que Barry se débat littéralement avec Rag Doll, dépensant une énergie précieuse, Joe trouve Cécile et découvre qu’elle est assise sur une bombe sensible à la pression. Joe change habilement de place avec elle, puis exhorte Barry à mettre Cecile en sécurité. Barry fait cela, puis double pour sauver Joe. Hélas, un Barry épuisé arrive quelques instants trop tard… pour constater que Joe a réussi à désamorcer la bombe, grâce à un pourboire de Nash au téléphone. Pourtant, Joe est suffisamment effrayé pour qu’il accepte WITSEC, même si Barry n’est pas en mesure de retrouver Iris pour un bon au revoir père / fille.

Une fois que Joe est parti, nous voyons Singh faire rapport à Eva via le rétroviseur de sa voiture, confirmant que Joe West est hors du chemin, comme demandé. (“Le succès est assuré” et tout ce jazz.) Eva est contente, car “si quelqu’un veut faire payer mon mari, ce sera moi.” Eva rend ensuite visite à Carver lui-même, via un miroir livré à leur maison de luxe. Elle veut des excuses, mais il refuse d’obliger. Elle prétend qu’elle «voulait aider le monde», alors qu’il «le détruit». Elle trompette qu’elle avait «une vision pour l’humanité», que Joseph dit qu’il «fait maintenant une réalité», alors même que sa femme pourrit dans le Mirrorverse. Eva offre aux hubs une dernière chance de bien faire les choses, mais il se moque, “Je suis intouchable, littéralement”, avant de briser le miroir en éclats.

Les choses sont encore plus tendues au foyer de West-Allen, lorsque Barry revient après avoir vu Joe et trouve un Iris (ou «Iris») furieux (ou «Iris»). Iris soutient que Barry, compte tenu de tous ses pouvoirs, aurait dû accélérer pour la retrouver à temps. Bar dit que Joe sera de retour une fois que la situation de Carver sera réglée, ce à quoi Iris répond: “Ça pourrait être des années!” avant de l’attraper. Iris insiste pour que Barry l’emmène chez son père en ce moment, mais il dit qu’il ne peut pas. “Impossible ou pas?” elle siffle en retour, l’agitant de plus en plus, tout en notant que son indicateur de vitesse change de couleur. En poussant le couteau plus loin, Iris dit: “Je vous faisais confiance, mais maintenant nous avons quelque chose en commun – nous avons tous les deux perdu nos parents.”

Barry est décontenancé par la fouille, mais est encore plus surpris par la suite. “Je veux que tu partes,” souffle Iris en ouvrant la porte du grenier. Elle soutient qu’il fait «toujours» cela, prend des décisions audacieuses et laisse les autres «faire face aux retombées», mais maintenant «j’ai fini». Barry pense que «nous pouvons surmonter cela», Iris est sa maison. «Plus maintenant», précise-t-elle, avant de refermer la porte en face de lui, alors que son indicateur de vitesse descend d’une autre teinte.

Autre part…. Ralph a retrouvé Sue Dearbon, qui complotait pour voler une série de banques qui, réalisa-t-il finalement, appartenaient toutes à Carver – qui a apparemment les marchandises sur ses parents. Sue a reconnu qu’autant qu’elle aime jouer avec Ralph, elle se sent mal après l’avoir fait. Avant de partir, elle lui donne le diamant qu’elle a volé lors de sa première apparition dans la série, en disant: «Regardez-y, vous pourriez trouver quelque chose d’intéressant. Je sais que je l’ai fait »- et elle fait référence, bien sûr, au logo Black Hole que nous savons gravé sur la pierre.

Que pensez-vous de l’épisode “So Long and Goodnight”?