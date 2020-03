Flavio, coulé dans un premier micros pass du Gala 8 de ‘OT 2020’ dans lequel le nivellement est évident

L’après-midi du mercredi 4 mars, les candidats de ‘OT 2020’ ont agi dans le premier bus de micros du Gala 8, où Gèrard et Jesus jouent leur permanence à l’Académie. Un rendez-vous à Anaju, en tant que favori du gala précédent, aura l’occasion d’agir avec Samantha dans le cadre de son privilège, qui sera le dernier duo évaluable du programme.

Les nominés Gèrard et Jesús dans la première passe micros du Gala 8 de ‘OT 2020’

Gèrard a été le premier à jouer avec “Brown Eyed Lover”, dont Noemí Galera a dit dès qu’il avait fini “que tu n’abandonnes pas la guitare” avec laquelle il a joué. “Je pense que ce sera très cool. Je pense que c’est un super bon choix de thème. Je vois un personnage que je n’ai pas vu jusqu’à présent”, a salué Manu Guix. “Je pense que vous allez faire un numerazo, je pense que vous allez le faire très bien. Je ne souffre pas pour cela, mais je veux un high au niveau vocal”, a demandé Mamen Mendizábal, après quoi Ivan Labanda a encouragé le candidat à décider “ce que vous allez faire” faire et faire à fond “, tandis que Joan Carles Capdevilla a recommandé que “Ne vous compliquez pas, cherchez quelque chose de super efficace et confortable pour vous”. “Dès que vous aurez fini de le monter, vous passerez un bon moment”, a prédit Vicky Gomez.

“La chose la plus dangereuse est le début. Pour moi, c’est une intro de choeur”, a déclaré Manu après avoir vu Jésus jouer avec “L’âme dans l’air”. “Tu vas très bien. Tu es dans ton genre, la chanson fonctionne. Vous êtes un réglage beaucoup plus précis que la semaine dernière, je pense que vous êtes dans le ton parfait», a observé le réalisateur, après quoi Mamen a avoué que« dans le refrain, c’est là que j’apprécie le plus, mais il y a des moments où je te vois dur. »« Tu te débrouilles très bien sur le plan expressif. Vous avez un danger qui est de tomber dans les lieux communs des chanteurs à utiliser », a expliqué Labanda, à propos de l’interprétation, dans laquelle il a insisté pour qu’il fasse attention dans la première partie, car« vous vous connectez dans un instant et relâchez et vous vous saoulez à des moments qui ne disent rien“.

Le “dernier” duo

Anaju et Samantha ont partagé leur joie avec les enseignants avec “Girls Just Want to Have Fun”, dont Naomi a déclaré que “L’attitude est très bonne mais je pense qu’il y a un peu plus de hooliganisme”, quelque chose avec lequel les autres étaient d’accord. “Musicalement, les conneries que nous avons changé ont disparu”, a observé Guix, tandis que Mamen a avoué être “très heureux” avant de féliciter Anaju qu’il était “dans le nouveau placement” et de Samantha “, très bien la partie des refrains” “. “Nous sommes confrontés à un nombre qui peut être super amusant. Je pense que vous devez lui donner plus de chicha “, a déclaré Vicky, après quoi il a exhorté les candidats à” oublier d’être coucou, soyez vous-mêmes “, auxquels Labanda a ajouté” soulevez le rocher et profitez-en pleinement “.

Des chiffres en vue

Hugo, Nia et Bruno dans la première passe micros du Gala 8 de ‘OT 2020’

“C’est fini” était le thème qu’Hugo a joué, après quoi Mamen a admis être “très heureux”. “Vous avez mis le placement que nous voulions et ça se voit”, a salué l’enseignant, avant d’encourager le candidat à le faire “toujours” et de le féliciter pour son “bon travail”. “Vous pouvez faire un numerazo avec une chanson qui est beaucoup plus simple que le ‘Genius'”Guix a dit, se référant à la chanson que le candidat avait interprétée lors du Gala 7, après qu’Ivan a déclaré que “cette chanson va comme une bague à votre doigt”. Dans le cas de “Latina Woman” de Nia, Naomi a observé un “principe légèrement plus incontrôlé”. “Vous ne pouvez pas vous détendre à tout moment dans cet exercice aérobie. Pour ce que vous négligez, vous êtes en retard “, a souligné Manu, après quoi il a souligné qu ‘” il y a eu un temps où vous étiez un peu par derrière et c’est pour empêcher que cela se produise “.

“C’est spectaculaire de pouvoir danser au niveau que vous avez dansé et essayer de faire les accents”, a vanté le candidat Mamen, qui a souligné le fait que “nous avons réussi à supprimer la nasalité” et a souligné la possibilité que “à un moment donné, vous pourriez abaisser le larynx pour lui donner un changement de couleur”, bien que “déjà avec ce que vous faites , Je serais très heureux. ” “Cela ne peut faire personne. Je tiens à vous remercier de ne rien jeter en arrière”, a applaudi Vicky, après que Nia ait dit que “vous semblez incroyable”. “Je l’ai raté, j’étais encore un peu tendu. Cette chanson est chantée de la liberté, de la tension zéro”, A déclaré Manu, après avoir vu un Bruno nerveux jouer “The Violet Door”. “Faites confiance à ce que vous faites, parce que vous le faites très bien”, l’encourageait Mamen, tandis que Labanda rejoignait l’opinion de Guix et conseillait à Bruno, “plus c’est simple, facile, détendu, serein, mieux c’est.”

Les pensées négatives de Flavio

Quant à la performance de Flavio avec “Man, I Feel Like A Woman”, le candidat a fait exception dans une excellente passe, où malheureusement Il a crevé et a continué sa descente malgré l’humeur muette des professeurs. “J’ai beaucoup de pensées négatives tout le temps”, A avoué Flavio, sur le point de pleurer, avant de recevoir un câlin du réalisateur, qui a observé que “cette chanson vous frappe et vous l’avez traversée dès la première minute”. “Ne doutez pas de vous, ce n’est rien. Vous m’avez déjà chanté et c’était un scandale. Je suis sûr que vous pouvez le rendre incroyable”, l’encourageait Mamen, tandis que Manu regrettait que la chanson “devienne une torture, parce que c’est une chance de se montrer. ” “Je ne veux pas que tu sois submergé par des bêtises”, a déclaré le réalisateur, qui a souligné la possibilité d’apporter des modifications pour mieux s’adapter à Flavio, ce qu’il a exclu car il ne s’agissait pas d’un ralentissement lié à la chanson.

“Ces dames sont très fortes”

Les concurrents de «OT 2020» dans la performance de groupe de la première passe micros du Gala 8

Maialen et Eva, pour leur part, ont mis la touche finale au dernier tronçon de la procédure séparément avec leurs interprétations respectives de “Just A Girl” et “Bad Guy”. “C’est spectaculaire ce que vous faites. C’est très cool que cela puisse paraître”, a salué Manu du premier, à qui lui et Mamen ont fait des recommandations très précises. “Super cool. Des bâtons de cannelle”, a déclaré Labanda, sans autre commentaire. Dans le cas d’Eva, sa folie, son interprétation et ses mouvements ont laissé les professeurs sidérés, en particulier Mamen, qui a même été excité.

“Je suis heureux pour vous. Vous avez l’air super à l’aise”, a déclaré Naomi, avant que Mendizábal déclare que “ce que vous faites est très fort”. “Comment puis-je pleurer avec ‘Bad Guy’? J’ai été très impressionné. Vous l’avez fait en constriction mais je m’en fiche.”, a déclaré le professeur, les larmes aux yeux, après quoi Manu a salué le fait que “cela n’a rien à voir avec la chanson, c’est tout ce que vous faites”. Un moment après lequel les garçons ont chanté en chœur “Pas de contrôle”, thème après lequel Galera a souligné que “Hommes de l’Académie, portez les piles car ces dames sont très fortes”.

