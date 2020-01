Flavio se démarque seul dans la première passe micros du Gala 3 marquée par l’absence d’Eli

L’après-midi du mercredi 29 janvier les concurrents de «OT 2020» ont fait face à la première passe micros du Gala 3, dans lequel Eli Rosex et Rafa Romera jouent leur séjour à l’Académie, après l’expulsion d’Ariane. Cependant, les Canaries ont été contraints de s’absenter du laissez-passer de bus, comme l’a annoncé Noemí Galera avant de commencer. “Eli ne va pas faire la passe car il est grippé”, a expliqué la réalisatrice, qui a demandé aux garçons de ne pas partager de baisers ou de câlins avec elle, “ce ne sera pas qu’il y ait une belle épidémie”.

Flavio, dans le premier micros pass du Gala 3 de ‘OT 2020’

“Le médecin m’a dit que soit vous vous reposiez la nuit, soit vous tomberiez tous”, A averti Naomi. Le réalisateur a même évoqué la possibilité de faire une “nomination directe” dans le Gala 3, “si quelqu’un ne peut pas chanter parce qu’il ne s’est pas reposé”, avant que Rafa ne soit chargé d’ouvrir la passe avec “Feeling Mahogany”, agissant avec le que le candidat a gagné les applaudissements du personnel enseignant. “J’adore le style, la façon dont vous bougez, la qualité de la voix. J’achète tout. Je pense que vous êtes super magnétique”, a salué Manu Guix, qui a mis comme ça, mais parfois, “vous êtes un peu haut tuning.” “C’est brutal ce que vous faites, parce que vous êtes un oncle super charismatique”, a ajouté Guix, après quoi Mamen Mendizábal a avoué que “je n’ai rien à vous dire, profitez-en”, tandis qu’Ivan Labanda lui a conseillé de ne pas déconnecter “entre concept et concept”. “.

En tant que favori de Gala 2, Flavio avait la possibilité d’agir seul, il a donc reçu la chanson “Shotgun” de George Ezra, avec laquelle il a également dû démontrer ses compétences en danse, en plus de chanter. “Je comprends que ça te coûte la chorée, mais les paroles devraient être sur le dos”, A insisté Naomi, après quoi Guix a souligné que “vous devez essayer que le mouvement n’affecte pas votre voix”, tandis que Mendizábal a souligné le “rollazo” que Flavio avait et le fait que la chanson “vous convient comme un gant”. “J’adore cette version de Flavio. Je pense que tu danses mieux que tu ne le penses.”, A déclaré Vicky Gómez, avant que Labanda ne mette la touche finale aux éloges des enseignants en déclarant que “vous faites le travail d’une putain de mère”.

Le grand défi de Bruno et Anne

Bruno et Anne dans le premier micros pass du Gala 3 de ‘OT 2020’

Jesus et Javy ont été le premier couple à agir sur la passe, jouant “Ta froideur” de Triana. “Vous avez déconnecté les deux, quelle honte. Vous auriez pu faire une super passe”, a déclaré Guix, qui les a exhortés à “clouer cette chanson” et a souligné “qu’il faut s’asseoir, pour être super sûr”. “J’aime la couleur avec laquelle vous commencez. Ça va vraiment bien”, a conclu le directeur musical, avant que Mamen ne vante que “ce sur quoi nous travaillons reste”. “Au sujet du placement, je suis heureux”, a avoué le professeur, tout en Ivan a admis avoir été “assez froid”, au niveau de l’interprétation. “En classe, je vous ai vu plus engagé, plus impliqué”, se souvient le professeur.

Dans le cas de Bruno et Anne, les deux ont joué dans une interprétation de “Ça pourrait être pire” quelque peu chaotique, dans laquelle ils ont même raté quelques rires. “Vous avez de loin le numéro le plus difficile de la semaine, pour dire quelque chose en faveur. La chanson n’est pas facile et notre amie Vicky, la complique encore plus”, A déclaré Guix, avant d’exhorter le couple à ne pas couler. “Je dois dire que je suis un peu déçu du placement”, a avoué Mamen. “Malgré cela, j’espère que vous allez y remédier”, parie Mendizábal, après quoi Manu a demandé qu’ils soient “conscients que vous devez travailler beaucoup plus que vos collègues”, tandis que Labanda a dit “qu’il a besoin de beaucoup de connaissances”. “Si nous le faisons bien, c’est deux fois plus puissant. C’est l’occasion de pétarlo, de se montrer”, les a encouragés Vicky.

L’importance de fusionner la danse et le chant

“Il est numéroté bien qu’il n’ait pas du tout été une bonne passe”, a expliqué Manu après la prestation de Nia et Gèrard avec “L’adieu”.. “Il reste encore beaucoup”, a observé Guix, avant que les professeurs ne discutent de certains aspects techniques à peaufiner. “J’adore. Vous m’avez beaucoup touché”, a reconnu Mamen, notant que “Nous avons besoin de plus d’ouverture et c’est spectaculaire”. “Gèrard, tu étais tellement branché que le pot est parti. Et j’aime que tu sois engagé de cette façon. Nia, en classe, il y a eu des moments où j’ai paniqué et ça m’a manqué ici”, a observé Iván, reconnaissant que “non ce n’est pas facile. “

Après avoir vu le nombre de Maialen et Nick avec “Black Seed”, dans lequel le second semblait particulièrement perdu, Manu les a exhortés à “garder un œil sur le microphone, ce qui n’affecte pas le mouvement vers la voix”. “Tout est parti”, a avoué le candidat. “Nous devons le travailler, le traiter. Nous devons contrôler que tout est si automatisé pour que vous puissiez sortir et profiter”, A déclaré Vicky, après avoir souligné le défi de “chanter et danser en même temps”, ce qui a également entraîné des complications pour Hugo et Anaju lors de leur performance avec “Miss”. “J’ai tout oublié”, a avoué le deuxième, après avoir terminé une “mauvaise passe”, comme l’a décrit Manu. “Vous allez de très bien faire pour le rendre mauvais”, a déclaré Guix.

“J’adore les tensions sexuelles”

Anaju et Hugo à la fin de leur performance dans le premier bus du Gala 3 de ‘OT 2020’

En fait Bien qu’Anaju et Hugo se soient démarqués au niveau de l’interprétation, “techniquement, il doit être parfait pour être attractif”Manu observa quelque chose avec lequel Mamen était d’accord. “Ils ont vendu la moto complètement et je l’ai achetée”, a cependant reconnu le professeur en parlant de la mise en scène et de l’interprétation, pour laquelle elle a félicité les candidats et ses camarades de classe Vicky et Iván. . “J’adore la tension sexuelle que vous générez”, a avoué le premier, tandis que le second les a remerciés tous les deux pour leur engagement, tout en soulignant que “en classe, vous étiez au cœur de l’action”.

Eva et Samantha ont été chargées de clore la procédure en binôme avec “Maniac”, un sujet dans lequel Guix a insisté sur le fait “qu’il faut tout faire en même temps”, chanter et danser. “C’est tellement cool quand on le fait bien”, se souvient le directeur musical, après avoir souligné que “ce ne peut pas être le mouvement qui nous fait dégonfler”. “Je dois vous dire que je suis très heureux”, a reconnu Mamen, parlant de l’aspect vocal, après quoi Vicky a souligné la difficulté de “danser avec tension”. “Nous devons essayer de libérer le corps des nerfs”, a recommandé le professeur, avant que les candidats n’agissent avec le groupe.

“Vous êtes sans énergie”

Une fois de plus, les participants ont conclu la passe avec la performance de groupe, cette fois avec le thème “Bisous” d’El Canto del Loco. Une interprétation selon laquelle les garçons de «OT 2020» ont mérité une réprimande de la part des enseignants. “Il semble que vous soyez sans énergie”, a protesté Naomi, qui, avec Manu, a souligné en particulier les performances individuelles, dans lesquelles “chacune est plus douce”. “Jusqu’au refrain, il semble qu’il n’y ait personne. La chose coquin de ce sujet est perdue”, a critiqué le directeur musical, mots que Mamen et Ivan ont rejoints, dans une observation qui s’est terminée par une réprimande en l’absence d’intérêt que les candidats semblaient manifester à plusieurs reprises, à la frustration des enseignants. “Appliquez l’histoire. Décidez ce que vous voulez faire de votre carrière et de votre vie”, A déclaré Naomi, tenant l’affaire pour acquise.

.