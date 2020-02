Flo et Vicky Martín Berrocal s’inscrivent comme capitaines de “Spanish Typique”, un programme présenté par Frank Blanco

Moins d’une semaine après que la signature de Frank Blanco a été annoncée par la télévision espagnole pour diriger le programme “Typique espagnol”, le nouveau format de l’entité publique a annoncé deux autres signatures: celles de Florentino Fernández et Vicky Martín Berrocal. Deux nouveaux ajouts dont le rôle sera de diriger chacune des équipes de célébrités qui participeront au concours.

Florentino Fernández, Frank Blanco et Vicky Martín Berrocal sur le tournage de ‘Spanish Spanish’

Produit par RTVE en collaboration avec Shine Iberia, «Spanish typique» est un nouveau programme pour tout le public, quelle que soit la génération, dans lequel les personnes âgées se souviendront tandis que les plus jeunes apprennent tout ce qui rend l’Espagne unique, donnent des événements sportifs à hist musical, passant par des plats typiques, des publications de magazines ou des données statistiques importantes. Un spectacle de compétition amusant, avec de la musique, des jeux et des curiosités dans lesquels la culture et les coutumes espagnoles seront les protagonistes chaque semaine.

Flo et Vicky seront chargés de diriger deux équipes de visages familiers qui devront répondre à des questions et surmonter des défis pour obtenir comme prix quelque chose de très typique de l’Espagne. Comme l’a annoncé la télévision espagnole, Fernández et Martín seront présents tout au long de la saison et auront trois personnages bien connus de trois générations différentes qui changeront dans chaque programme. Un concours qui rejoint également un public aux couleurs de la sélection, ainsi qu’un groupe live, clé de certains tests.

Un format réussi à l’international

La Télévision espagnole incorpore cette adaptation du programme à succès «I Love My Country», de la main du producteur en charge des émissions de talents de l’entité publique comme «MasterChef» ou «Masters of couture». Un format Talpa original qui a été produit jusqu’à présent dans 38 pays à travers le monde, comme le Portugal, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Arabie saoudite ou la Chine. En outre, en Hollande, pays d’origine où il a commencé à être diffusé en 2005 sous le titre «Ik hou van Holland», a atteint son douzième anniversaire en tant que leader absolu.

