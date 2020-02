Flo Milli revient avec “mon attitude”

Trouvant un grand succès dans un catalogue relativement court, le nouveau venu de l’Alabama, Flo Milli, est revenu pour poursuivre sa séquence de victoires avec “My Attitude”.

Comme d’habitude, les paroles effrontées du jeune maître de cérémonie et la prestation juvénile ajoutent à la recette du succès pour la jeune femme de 20 ans alors qu’elle maintient son comportement timide. Le clip est un joint coloré situé dans le contexte d’une école alors qu’elle est endémique, selon son M.O.

Selon Flo Milli, la piste est conçue “sur les filles impertinentes et mesquines, mais plus encore dans le but de retrouver leur confiance intérieure. Je suis tout au sujet de l’autonomisation des femmes.”

Paroles Quotable

Salope, pourquoi nous suivez-vous partout?

Hoe, tu agis comme un enfant

Je prie Dieu que je ne me perde jamais sur une bite

Hol ‘on, mais je vais monter sa merde

Et je vous laisse le faire aussi, voyons qui il va choisir

