Floria Sigismondi «The Turning» rentre à la maison en avril avec une fin alternative

Une adaptation bien tournée et bien jouée de The Turn of the Screw, Floria Sigismondi«S Le tournant a été faussé par les critiques pour sa brusque non-fin, qui a envoyé tout le monde hors du théâtre sur une note aigre et a essentiellement défait toute la bonne volonté que le film avait gagnée jusque-là. C’est une déception, car une meilleure fin aurait complètement changé la conversation.

Sigismondi a récemment annoncé qu’une autre version d’une fin avait été tournée, et nous avons appris cette semaine que la fin alternative sera incluse dans la prochaine version de la vidéo domestique.

The Turning sortira le Digital le 7 avril et DVD / Blu-ray le 21 avril.

Les caractéristiques spéciales incluent:

Featurette «Derrière le tournant»

Une fin alternative

Scènes supprimées

«Dans un domaine mystérieux de la campagne du Maine, la nounou nouvellement nommée Kate est chargée de s’occuper de deux orphelins perturbés, Flora et Miles. Mais rapidement, elle découvre que les enfants et la maison recèlent de sombres secrets et que les choses peuvent ne pas être telles qu’elles apparaissent. »

Mackenzie Davis, Finn Wolfhard, Brooklynn Prince et Joely Richardson étoile.